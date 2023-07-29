https://ria.ru/20230729/moskva-1887058455.html

В больнице имени Филатова появилась гибридная операционная

В больнице имени Филатова появилась гибридная операционная - РИА Новости, 29.07.2023

В больнице имени Филатова появилась гибридная операционная

Оборудование для уникальной гибридной операционной установили во флагманском центре больницы №15 имени Филатова, сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T13:42

2023-07-29T13:42

2023-07-29T13:42

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Оборудование для уникальной гибридной операционной установили во флагманском центре больницы №15 имени Филатова, сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина. "Во флагманском центре больницы №15 им. Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты. Таким образом, у врачей появится возможность при необходимости проводить несколько разноплановых хирургических вмешательств", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что в центре будут функционировать девять разнопрофильных операционных. Кроме того, помещения самого центра зонируют для оптимизации путей движения пациентов и персонала. Мэр подчеркнул, что будут созданы комфортные зоны ожидания для родственников и помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии.

https://ria.ru/20230728/moskva-1886807373.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин