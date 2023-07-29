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В больнице имени Филатова появилась гибридная операционная - РИА Новости, 29.07.2023
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13:42 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/moskva-1887058455.html
В больнице имени Филатова появилась гибридная операционная
В больнице имени Филатова появилась гибридная операционная - РИА Новости, 29.07.2023
В больнице имени Филатова появилась гибридная операционная
Оборудование для уникальной гибридной операционной установили во флагманском центре больницы №15 имени Филатова, сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:42
2023-07-29T13:42
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Оборудование для уникальной гибридной операционной установили во флагманском центре больницы №15 имени Филатова, сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина. "Во флагманском центре больницы №15 им. Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты. Таким образом, у врачей появится возможность при необходимости проводить несколько разноплановых хирургических вмешательств", - говорится в сообщении. Собянин отметил, что в центре будут функционировать девять разнопрофильных операционных. Кроме того, помещения самого центра зонируют для оптимизации путей движения пациентов и персонала. Мэр подчеркнул, что будут созданы комфортные зоны ожидания для родственников и помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
В больнице имени Филатова появилась гибридная операционная

Во флагманском центре столичной больницы установили уникальное операционное оборудование

© РИА НовостиМедицинские работники в приемном отделении больници No 15 им. Филатова
Медицинские работники в приемном отделении больници No 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости
Медицинские работники в приемном отделении больници No 15 им. Филатова. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Оборудование для уникальной гибридной операционной установили во флагманском центре больницы №15 имени Филатова, сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
"Во флагманском центре больницы №15 им. Филатова установили оборудование для уникальной гибридной операционной. В ней одновременно смогут работать травматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые хирурги и другие специалисты. Таким образом, у врачей появится возможность при необходимости проводить несколько разноплановых хирургических вмешательств", - говорится в сообщении.
Собянин отметил, что в центре будут функционировать девять разнопрофильных операционных. Кроме того, помещения самого центра зонируют для оптимизации путей движения пациентов и персонала. Мэр подчеркнул, что будут созданы комфортные зоны ожидания для родственников и помещения круглосуточного пребывания при реанимации и интенсивной терапии.
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