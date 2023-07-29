https://ria.ru/20230729/mkad-1887026652.html

Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП

Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП - РИА Новости, 29.07.2023

Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП

Проезжая часть после ДТП грузовика и легкового автомобиля на внутренней стороне 60-го километра МКАД в Москве освобождена, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:24

2023-07-29T08:24

2023-07-29T11:15

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проезжая часть после ДТП грузовика и легкового автомобиля на внутренней стороне 60-го километра МКАД в Москве освобождена, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что движение автомобилей на данном участке дороги было затруднено из-за столкновения грузовика и легковушки. Машины могли передвигаться только по двум полосам из пяти.

https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мкад