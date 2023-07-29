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Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП
Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП - РИА Новости, 29.07.2023
Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП
Проезжая часть после ДТП грузовика и легкового автомобиля на внутренней стороне 60-го километра МКАД в Москве освобождена, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:24
2023-07-29T08:24
2023-07-29T11:15
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проезжая часть после ДТП грузовика и легкового автомобиля на внутренней стороне 60-го километра МКАД в Москве освобождена, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что движение автомобилей на данном участке дороги было затруднено из-за столкновения грузовика и легковушки. Машины могли передвигаться только по двум полосам из пяти.
https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП
Проезжая часть после ДТП на внутренней стороне 60-ого километра МКАД освобождена