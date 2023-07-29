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Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП - РИА Новости, 29.07.2023
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08:24 29.07.2023 (обновлено: 11:15 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/mkad-1887026652.html
Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП
Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП - РИА Новости, 29.07.2023
Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП
Проезжая часть после ДТП грузовика и легкового автомобиля на внутренней стороне 60-го километра МКАД в Москве освобождена, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:24
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происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проезжая часть после ДТП грузовика и легкового автомобиля на внутренней стороне 60-го километра МКАД в Москве освобождена, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что движение автомобилей на данном участке дороги было затруднено из-за столкновения грузовика и легковушки. Машины могли передвигаться только по двум полосам из пяти.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
Проезжая часть на 60-ом километре МКАД освобождена после ДТП

Проезжая часть после ДТП на внутренней стороне 60-ого километра МКАД освобождена

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Проезжая часть после ДТП грузовика и легкового автомобиля на внутренней стороне 60-го километра МКАД в Москве освобождена, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей на данном участке дороги было затруднено из-за столкновения грузовика и легковушки. Машины могли передвигаться только по двум полосам из пяти.
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