https://ria.ru/20230729/kozyr-1887010224.html

В США пришли в ужас из-за смертельного козыря Путина

В США пришли в ужас из-за смертельного козыря Путина - РИА Новости, 29.07.2023

В США пришли в ужас из-за смертельного козыря Путина

Стремление Запада вытеснить Москву с занятых территорий закончится ничем из-за крупнейшего российского арсенала ядерного оружия, предупредил американский... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T00:46

2023-07-29T00:46

2023-07-29T00:59

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стремление Запада вытеснить Москву с занятых территорий закончится ничем из-за крупнейшего российского арсенала ядерного оружия, предупредил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive."Если оставить в стороне желания, главный факт о России, который Запад должен трезво понять, — это простая и суровая реальность: Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия и является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением", — отметил эксперт.По мнению Дэвиса, Запад не справился с главным условием военного успеха: работой с реальностью и трезвой оценкой соперника. В качестве ошибки эксперт рассматривает недооценку не только Вооруженных сил России, но и решимость Владимира Путина защищать освобожденные территории."Практически немыслимо, чтобы (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин когда-либо и на каких-либо условиях пошел на соглашение, которое вернуло бы Киеву контроль над какой-либо из занятых территорий", — заявил эксперт.Дэвис также добавил, что российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности применить ядерное оружие лишь при условии угрозы территории России, к которой Кремль относит и новые территории.В сентябре прошлого года Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Москву ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20230728/putin-1887008348.html

https://ria.ru/20230727/vsu-1886531571.html

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