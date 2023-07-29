https://ria.ru/20230729/kontakty-1887080002.html

Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере

Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере - РИА Новости, 29.07.2023

Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере

Саммит "Россия-Африка" смог сблизить российских и африканских предпринимателей, в частности в сфере агробизнеса, Россия продолжает приближать к себе африканские РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:24

2023-07-29T16:24

2023-07-29T16:24

здоровье - общество

россия

африка

нигер

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Саммит "Россия-Африка" смог сблизить российских и африканских предпринимателей, в частности в сфере агробизнеса, Россия продолжает приближать к себе африканские страны, заявил РИА Новости директор нигерийской компании "Mumin Agro Foods and Drugs" на полях мероприятия. "Россия приближает к себе Африку – и это довольно хорошо… Сегодня на форуме я познакомился со многими российскими предпринимателями, обзавёлся многими контактами. У меня оказалась отличная возможность увидеть и поговорить с довольно большим количеством предпринимателей из моей сферы работы – агробизнеса. Я считаю, что Россия – одна из ведущих стран, обладающих крупным бизнесом в сельскохозяйственной сфере", - сказал собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1886991132.html

https://ria.ru/20230728/bezopasnostyu-1886990430.html

россия

африка

нигер

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здоровье - общество, россия, африка, нигер, владимир путин, форум "россия — африка"