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Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере - РИА Новости, 29.07.2023
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16:24 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/kontakty-1887080002.html
Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере
Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере - РИА Новости, 29.07.2023
Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере
Саммит "Россия-Африка" смог сблизить российских и африканских предпринимателей, в частности в сфере агробизнеса, Россия продолжает приближать к себе африканские РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:24
2023-07-29T16:24
здоровье - общество
россия
африка
нигер
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Саммит "Россия-Африка" смог сблизить российских и африканских предпринимателей, в частности в сфере агробизнеса, Россия продолжает приближать к себе африканские страны, заявил РИА Новости директор нигерийской компании "Mumin Agro Foods and Drugs" на полях мероприятия. "Россия приближает к себе Африку – и это довольно хорошо… Сегодня на форуме я познакомился со многими российскими предпринимателями, обзавёлся многими контактами. У меня оказалась отличная возможность увидеть и поговорить с довольно большим количеством предпринимателей из моей сферы работы – агробизнеса. Я считаю, что Россия – одна из ведущих стран, обладающих крупным бизнесом в сельскохозяйственной сфере", - сказал собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/bezopasnost-1886991132.html
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здоровье - общество, россия, африка, нигер, владимир путин, форум "россия — африка"
Здоровье - Общество, Россия, Африка, Нигер, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты, заявили в Нигере

Директор нигерийской компании: Россия приближает к себе Африку и расширяет контакты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике
Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочий обед президента РФ Владимира Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Саммит "Россия-Африка" смог сблизить российских и африканских предпринимателей, в частности в сфере агробизнеса, Россия продолжает приближать к себе африканские страны, заявил РИА Новости директор нигерийской компании "Mumin Agro Foods and Drugs" на полях мероприятия.
«
"Россия приближает к себе Африку – и это довольно хорошо… Сегодня на форуме я познакомился со многими российскими предпринимателями, обзавёлся многими контактами. У меня оказалась отличная возможность увидеть и поговорить с довольно большим количеством предпринимателей из моей сферы работы – агробизнеса. Я считаю, что Россия – одна из ведущих стран, обладающих крупным бизнесом в сельскохозяйственной сфере", - сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия и Африка обеспокоены проблемами продовольственной безопасности
Вчера, 20:53
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита подчеркнул, что Россия будет уделять особое внимание вопросу поставок продовольствия в Африку. По его словам, российская сторона готова поставить Буркина-Фасо, Мали, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечить бесплатную доставку. Путин также обсудил с главами африканских стран передачу им технологий в сфере сельскохозяйственного производства.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия и Африка будут работать над продовольственной безопасностью
Вчера, 20:51
 
Здоровье - ОбществоРоссияАфрикаНигерВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
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