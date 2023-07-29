https://ria.ru/20230729/konflikt-1887061529.html
МИД Кореи: Сеул и Анкара выступили за прекращение конфликта на Украине
МИД Кореи: Сеул и Анкара выступили за прекращение конфликта на Украине - РИА Новости, 29.07.2023
МИД Кореи: Сеул и Анкара выступили за прекращение конфликта на Украине
Республика Корея и Турция едины во мнении о необходимости прекращения украинского конфликта, заявил в субботу глава МИД Кореи Пак Чин. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T14:12
2023-07-29T14:12
2023-07-29T14:12
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 29 июл – РИА Новости. Республика Корея и Турция едины во мнении о необходимости прекращения украинского конфликта, заявил в субботу глава МИД Кореи Пак Чин. Корейский министр зачитал в начале своего выступления на пресс-конференции в Анкаре небольшой текст на турецком о том, как он счастлив находиться в Турции с визитом, чем порадовал турецкого коллегу Хакана Фидана. По словам диписточника, Чин не знает турецкого, но зачитал подготовленный членом делегации текст. Министры подписали дорожную карту "динамичного развития отношений" стран. По словам Фидана, дорожная карта очерчивает границы партнерства и затрагивает такие сферы, как транспорт, связь, здравоохранение, культура, технологии и другие. Чин сообщил, что обсудил с Фиданом укрепление сотрудничества между Сеулом и Анкарой в экономике, оборонной промышленности, строительстве АЭС, а также "сотрудничество по вопросам ситуации на Корейском полуострове" и по украинскому конфликту. По его словам, он объяснил турецкому коллеге об угрозе запусков межбаллистических ракет Пхеньяном. "Что касается Украины, то обе стороны сошлись на том, что война должна закончиться, должен установиться мир. Международное сообщество должно внести вклад в восстановление Украины. Мы решили также совместно искать способы дипломатического решения украинского конфликта в короткие сроки", - заявил Чин. Пресс-конференцию транслировал МИД Турции, выступление министра переводили на турецкий язык.
https://ria.ru/20230728/putin-1887008348.html
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в мире, турция, хакан фидан, анкара (провинция), украина
В мире, Турция, Хакан Фидан, Анкара (провинция), Украина
МИД Кореи: Сеул и Анкара выступили за прекращение конфликта на Украине
Чин: Сеул и Анкара считают, что надо в кратчайшие сроки завершить украинский конфликт