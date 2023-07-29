https://ria.ru/20230729/fosagro-1887056086.html
"ФосАгро" запустила образовательную платформу для аграриев в Африке
"ФосАгро" запустила образовательную платформу для аграриев в Африке - РИА Новости, 29.07.2023
"ФосАгро" запустила образовательную платформу для аграриев в Африке
Компания "ФосАгро", один из крупнейших российских производителей фосфорсодержащих удобрений, запустила цифровую образовательную платформу для аграриев... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:28
2023-07-29T13:28
2023-07-29T13:28
африка
земля
санкт-петербург
российская академия наук
фосагро
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из крупнейших российских производителей фосфорсодержащих удобрений, запустила цифровую образовательную платформу для аграриев африканских стран Pro Agro Lectorium, сообщил замгенерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин в ходе второго саммита, экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка". По данным пресс-службы компании, данная платформа включает в себя оцифрованные лекции по различным тематикам: устойчивое сельское хозяйство, основы минерального питания растений, правильное применение минеральных удобрений для достижения продовольственной безопасности, получение продукции растениеводства с высокими потребительскими качествами. Лекторы образовательной программы – это эксперты компании "ФосАгро", ведущие ученые из РАН, РГАУ МСХА им. Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ключевых аграрных предприятий мира. "Африка сегодня – самый быстрорастущий континент. К 2050 году население Африки удвоится, каждый четвертый житель Земли будет называть Африку своими домом. Чтобы прокормить стремительно растущее население, странам континента необходимо создавать устойчивое, высокопроизводительное сельское хозяйство уже сейчас. Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки – наша доля равна 33% от суммарного объема российского экспорта – мы отдаем себе отчет в том, что внедрение инноваций в Африке невозможно без опоры на местные кадры", - цитирует пресс-служба Стеркина. По его словам, поэтому в рамках саммита "Россия-Африка" "ФосАгро" запускает лекционную платформу Pro Agro Lectorium. С запуском платформы фермеры стран Африки прямо с экрана смогут получить доступ к накопленным знаниям экспертов "ФосАгро", российских ученых, топ-менеджеров и экспертов ведущих предприятий АПК. "Рассчитываем, что этот сервис станет полезным инструментом в формировании в Африке устойчивой модели современного сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности континента", - заключил замгенерального директора ПАО "ФосАгро". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/afrika-1887052293.html
https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, земля, санкт-петербург, российская академия наук, фосагро, форум "россия — африка"
Африка, Земля, Санкт-Петербург, Российская академия наук, ФосАгро, Форум "Россия — Африка"
"ФосАгро" запустила образовательную платформу для аграриев в Африке
"ФосАгро" запустила цифровую образовательную платформу для африканских аграриев
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания "ФосАгро", один из крупнейших российских производителей фосфорсодержащих удобрений, запустила цифровую образовательную платформу для аграриев африканских стран Pro Agro Lectorium, сообщил замгенерального директора ПАО "ФосАгро" по продажам, маркетингу и логистике Михаил Стеркин в ходе второго саммита, экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".
По данным пресс-службы компании, данная платформа включает в себя оцифрованные лекции по различным тематикам: устойчивое сельское хозяйство, основы минерального питания растений, правильное применение минеральных удобрений для достижения продовольственной безопасности, получение продукции растениеводства с высокими потребительскими качествами.
Лекторы образовательной программы – это эксперты компании "ФосАгро", ведущие ученые из РАН
, РГАУ МСХА им. Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ключевых аграрных предприятий мира.
"Африка сегодня – самый быстрорастущий континент. К 2050 году население Африки удвоится, каждый четвертый житель Земли
будет называть Африку своими домом. Чтобы прокормить стремительно растущее население, странам континента необходимо создавать устойчивое, высокопроизводительное сельское хозяйство уже сейчас. Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки – наша доля равна 33% от суммарного объема российского экспорта – мы отдаем себе отчет в том, что внедрение инноваций в Африке невозможно без опоры на местные кадры", - цитирует пресс-служба Стеркина.
Итоги второго саммита Россия — Африка
По его словам, поэтому в рамках саммита "Россия-Африка" "ФосАгро" запускает лекционную платформу Pro Agro Lectorium. С запуском платформы фермеры стран Африки прямо с экрана смогут получить доступ к накопленным знаниям экспертов "ФосАгро", российских ученых, топ-менеджеров и экспертов ведущих предприятий АПК.
"Рассчитываем, что этот сервис станет полезным инструментом в формировании в Африке устойчивой модели современного сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности континента", - заключил замгенерального директора ПАО "ФосАгро".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходил 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Больше чем оружие: зачем Африке нужна Россия, а России — Африка