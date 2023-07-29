https://ria.ru/20230729/feyk-1887055257.html
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона - РИА Новости, 29.07.2023
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале, что провел беседу с авторами фейка о гибели... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:17
2023-07-29T13:17
2023-07-29T14:33
украина
ахмед дудаев
whatsapp inc.
общество
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 июл — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале, что провел беседу с авторами фейка о гибели батальона в зоне спецоперации."Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецоперации. Провел с ними разъяснительную беседу", — написал помощник главы республики Рамзана Кадырова. По его словам, фейк вызвал волнения в обществе и его подхватили провокаторы и недруги Чечни.В чеченских группах WhatsApp распространилось аудиосообщение с мужским голосом, который говорил о массовой гибели военных. По его словам, из "пятисот с чем-то бойцов осталось только шестьдесят". Накануне Дудаев назвал эту информацию ложью. Он подчеркнул, что такое число жертв Чечня не понесла за все время спецоперации.
https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ахмед дудаев, whatsapp inc., общество, рамзан кадыров
Украина, Ахмед Дудаев, WhatsApp Inc., Общество, Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона
Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона