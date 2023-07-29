Рейтинг@Mail.ru
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона - РИА Новости, 29.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 29.07.2023 (обновлено: 14:33 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/feyk-1887055257.html
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона - РИА Новости, 29.07.2023
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале, что провел беседу с авторами фейка о гибели... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T13:17
2023-07-29T14:33
украина
ахмед дудаев
whatsapp inc.
общество
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761269_0:0:2291:1289_1920x0_80_0_0_834c9ddc4feb07368c54f79d32db8a10.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 июл — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале, что провел беседу с авторами фейка о гибели батальона в зоне спецоперации."Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецоперации. Провел с ними разъяснительную беседу", — написал помощник главы республики Рамзана Кадырова. По его словам, фейк вызвал волнения в обществе и его подхватили провокаторы и недруги Чечни.В чеченских группах WhatsApp распространилось аудиосообщение с мужским голосом, который говорил о массовой гибели военных. По его словам, из "пятисот с чем-то бойцов осталось только шестьдесят". Накануне Дудаев назвал эту информацию ложью. Он подчеркнул, что такое число жертв Чечня не понесла за все время спецоперации.
https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/12/1562761269_0:0:2033:1524_1920x0_80_0_0_76666f55723cf90d3bc5214435853353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ахмед дудаев, whatsapp inc., общество, рамзан кадыров
Украина, Ахмед Дудаев, WhatsApp Inc., Общество, Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров
Помощник Кадырова провел беседу с авторами фейка о гибели батальона

Помощник Кадырова Дудаев провел разъяснительную беседу с авторами фейка о гибели батальона

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПомощник главы Чеченской Республики Ахмед Дудаев
Помощник главы Чеченской Республики Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Помощник главы Чеченской Республики Ахмед Дудаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 июл — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в Telegram-канале, что провел беседу с авторами фейка о гибели батальона в зоне спецоперации.
"Встретился с распространителями фейка о гибели чеченского батальона на территории Украины в ходе проводимой спецоперации. Провел с ними разъяснительную беседу", — написал помощник главы республики Рамзана Кадырова.
По его словам, фейк вызвал волнения в обществе и его подхватили провокаторы и недруги Чечни.
В чеченских группах WhatsApp распространилось аудиосообщение с мужским голосом, который говорил о массовой гибели военных. По его словам, из "пятисот с чем-то бойцов осталось только шестьдесят". Накануне Дудаев назвал эту информацию ложью. Он подчеркнул, что такое число жертв Чечня не понесла за все время спецоперации.
Янина Соколовская - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках
26 июля, 12:04
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАхмед ДудаевWhatsApp Inc.ОбществоРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала