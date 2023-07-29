https://ria.ru/20230729/festival-1887083778.html

Кировский фестиваль "Истобенский огурец" объединил 11 регионов России

Кировский фестиваль "Истобенский огурец" объединил 11 регионов России - РИА Новости, 29.07.2023

Кировский фестиваль "Истобенский огурец" объединил 11 регионов России

Представители 11 регионов России съехались в Кировскую область на фестиваль "Истобенский огурец", чтобы принять участие в сельском празднике и чемпионате по... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:53

2023-07-29T16:53

2023-07-29T16:53

кировская область

россия

оричевский район

александр соколов

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Представители 11 регионов России съехались в Кировскую область на фестиваль "Истобенский огурец", чтобы принять участие в сельском празднике и чемпионате по огуречному хрусту, сообщает пресс-служба правительства региона. Праздник "Истобенский огурец" проводится в Кировской области с 1997 года и в 2022 году стал обладателем Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian event awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области сельского туризма". "Издавна село Истобенск Оричевского района славится своим промыслом - особым способом засолки огурцов. Местные жители солят их в деревянных бочках и отправляют на хранение в реку с проточной ключевой водой. Этот способ придает огурцам необычный вкус, хруст, благодаря чему истобенский огурец является знаковым местным угощением. Вкус местных огурцов давно признан за эталон качества и славится не только в Кировской области, но и в других регионах", - говорится в сообщении. В этом году, когда село отмечает 200-летие огуречного промысла, фестивальную поляну посетил губернатор Кировской области Александр Соколов. Одним из традиционных мастер-классов праздника стала засолка огурцов, в которой вместе с гостями принял участие глава региона. "На праздничной ярмарке 2023 года собрались представители разных регионов России, юга и севера - Удмуртской и Чувашской Республик, Республик Марий Эл и Коми, Ленинградской и Самарской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Башкортостан, Нижегородской и Архангельской областей", - отмечается в сообщении. Программа праздничного мероприятия в этом году включает традиционную ярмарку под открытым небом с участием предприятий региона, карнавальное шествие, чемпионат по огуречному хрусту, выступление творческих коллективов, мастер-классы, а также работу площадок для детей и взрослых.

https://ria.ru/20230727/festival-1886591091.html

https://ria.ru/20230722/festival-1885571284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировская область, россия, оричевский район, александр соколов, общество