Кировский фестиваль "Истобенский огурец" объединил 11 регионов России
Представители 11 регионов съехались в Кировскую область на фестиваль "Истобенский огурец"
Огурцы. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Представители 11 регионов России съехались в Кировскую область на фестиваль "Истобенский огурец", чтобы принять участие в сельском празднике и чемпионате по огуречному хрусту, сообщает пресс-служба правительства региона.
Праздник "Истобенский огурец" проводится в Кировской области с 1997 года и в 2022 году стал обладателем Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian event awards в номинации "Лучшее туристическое событие в области сельского туризма".
"Издавна село Истобенск Оричевского района славится своим промыслом - особым способом засолки огурцов. Местные жители солят их в деревянных бочках и отправляют на хранение в реку с проточной ключевой водой. Этот способ придает огурцам необычный вкус, хруст, благодаря чему истобенский огурец является знаковым местным угощением. Вкус местных огурцов давно признан за эталон качества и славится не только в Кировской области, но и в других регионах", - говорится в сообщении.
В этом году, когда село отмечает 200-летие огуречного промысла, фестивальную поляну посетил губернатор Кировской области Александр Соколов. Одним из традиционных мастер-классов праздника стала засолка огурцов, в которой вместе с гостями принял участие глава региона.
"На праздничной ярмарке 2023 года собрались представители разных регионов России, юга и севера - Удмуртской и Чувашской Республик, Республик Марий Эл и Коми, Ленинградской и Самарской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Башкортостан, Нижегородской и Архангельской областей", - отмечается в сообщении.
Программа праздничного мероприятия в этом году включает традиционную ярмарку под открытым небом с участием предприятий региона, карнавальное шествие, чемпионат по огуречному хрусту, выступление творческих коллективов, мастер-классы, а также работу площадок для детей и взрослых.