В Москве выполнили более 50 процентов работ по ремонту энергоподстанций
Бирюков: в Москве выполнили более 50 процентов работ по ремонту энергоподстанций
Электроподстанция. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% от запланированного объема работ по ремонту столичных энергоподстанций, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. В настоящее время выполнено более половины от общего объема - отремонтировано 1197 объектов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что при планировании учитываются периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть работ проводят в период с апреля по декабрь.
"В рамках ремонтной программы проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.