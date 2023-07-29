https://ria.ru/20230729/energopodstantsiya-1887040257.html

В Москве выполнили более 50 процентов работ по ремонту энергоподстанций

В Москве выполнили более 50 процентов работ по ремонту энергоподстанций - РИА Новости, 29.07.2023

В Москве выполнили более 50 процентов работ по ремонту энергоподстанций

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% от запланированного объема работ по ремонту столичных энергоподстанций, сообщил журналистам в субботу... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T11:20

2023-07-29T11:20

2023-07-29T11:20

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% от запланированного объема работ по ремонту столичных энергоподстанций, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В этом году обновим в общей сложности около 2,3 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций, что позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. В настоящее время выполнено более половины от общего объема - отремонтировано 1197 объектов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что при планировании учитываются периоды с пиковыми нагрузками, праздничные дни, поэтому большую часть работ проводят в период с апреля по декабрь. "В рамках ремонтной программы проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.

https://ria.ru/20230728/moskva-1886807373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы