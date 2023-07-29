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ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 29.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:50 29.07.2023 (обновлено: 09:37 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/donbass-1887028451.html
ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 29.07.2023
ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и другие города Донбасса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T08:50
2023-07-29T09:37
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
нато
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк и другие города Донбасса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.Утром в субботу противник выпустил 28 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам столицы Донецкой Народной Республики, а также по Макеевке и Горловке.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский — в северной части, Кировский — в юго-западной части, а Петровский — на западной окраине города. ВСУ регулярно обстреливают эти районы с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после произошедшего в Киеве государственного переворота.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе там проживало более 250 тысяч человек. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Киеву передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого же калибра.
https://ria.ru/20230728/obstrel-1886980716.html
донецк
макеевка
горловка
донецкая народная республика
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донецк, макеевка, горловка, нато, стирол, сцкк, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, НАТО, Стирол, СЦКК, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк и другие города Донбасса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
Утром в субботу противник выпустил 28 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам столицы Донецкой Народной Республики, а также по Макеевке и Горловке.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
ВСУ обстреляли две больницы и торговый центр в Донецке
Вчера, 19:56
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский — в северной части, Кировский — в юго-западной части, а Петровский — на западной окраине города. ВСУ регулярно обстреливают эти районы с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после произошедшего в Киеве государственного переворота.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе там проживало более 250 тысяч человек. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Киеву передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого же калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:50
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаНАТОСтиролСЦККПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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