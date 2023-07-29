ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк и другие города Донбасса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
Утром в субботу противник выпустил 28 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам столицы Донецкой Народной Республики, а также по Макеевке и Горловке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский — в северной части, Кировский — в юго-западной части, а Петровский — на западной окраине города. ВСУ регулярно обстреливают эти районы с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после произошедшего в Киеве государственного переворота.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе там проживало более 250 тысяч человек. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Киеву передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого же калибра.