https://ria.ru/20230729/donbass-1887028451.html

ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 29.07.2023

ВСУ вновь обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и другие города Донбасса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T08:50

2023-07-29T08:50

2023-07-29T09:37

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

горловка

нато

стирол

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796226728_96:447:2942:2048_1920x0_80_0_0_5b996e642cffcc9732f3a68cb3fa2e0c.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. ВСУ обстреляли Донецк и другие города Донбасса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.Утром в субботу противник выпустил 28 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Петровскому, Кировскому, Киевскому и Куйбышевскому районам столицы Донецкой Народной Республики, а также по Макеевке и Горловке.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский — в северной части, Кировский — в юго-западной части, а Петровский — на западной окраине города. ВСУ регулярно обстреливают эти районы с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после произошедшего в Киеве государственного переворота.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов республики, до начала конфликта в Донбассе там проживало более 250 тысяч человек. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые ВСУ активно используют для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Киеву передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого же калибра.

https://ria.ru/20230728/obstrel-1886980716.html

донецк

макеевка

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, макеевка, горловка, нато, стирол, сцкк, происшествия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины