https://ria.ru/20230729/blagoustroystvo-1887421398.html

Собянин: благоустройство территорий рядом с МЦД и метро выполнен на 60%

Собянин: благоустройство территорий рядом с МЦД и метро выполнен на 60% - РИА Новости, 31.07.2023

Собянин: благоустройство территорий рядом с МЦД и метро выполнен на 60%

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сезонный план по благоустройству территорий рядом с московскими центральными диаметрами и станциями метро выполнен на... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-29T17:13

2023-07-29T17:13

2023-07-31T17:20

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сергей собянин

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сезонный план по благоустройству территорий рядом с московскими центральными диаметрами и станциями метро выполнен на 60%. "Благоустраиваем территории рядом с московскими центральными диаметрами и станциями метрополитена. План этого сезона выполнен на 60%", - написал мэр в своем телеграм-канале. Как уточнил Собянин, ведутся работы по благоустройству нового диаметра - МЦД-4. Например, у станции "Крекшино" создают два разворотных круга для автобусов и парковки для автомобилей. Также планируется обустройство наземных пешеходных переходов, обновление освещения, установка светофоров и современных остановок. У станции "Санино" строят комфортные тротуары, удобные парковочные карманы и разворотный круг для автобусов и машин, также устанавливают новое освещение и современные остановки. На "Поклонной" прокладывают дополнительную ливнëвку и меняют систему освещения, создают парковку и разбивают газон. Также он отметил, что рядом со станцией "Трикотажная" МЦД-2 благоустраивают территории возле двух храмов, создают зону отдыха. Рядом со станцией метро "Нижегородская" ведутся работы в Орехово-Зуевском проезде и на Басовской улице, где обновляют тротуары и дорожное полотно, меняют систему освещения. По словам мэра, работы ведутся также в Нововладыкинском проезде возле московского городского вокзала. Уже завершены работы в Локомотивном проезде, где обустроили общественное пространство. На станции "Медведково" обновляют 95-метровую лестницу, которая соединяет улицу Широкую и Заревый проезд. Для маломобильных горожан будет установлен пандус с поручнями. Рядом со станцией БКЛ "Марьина Роща" создано комфортное общественное пространство вблизи Храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице.

https://realty.ria.ru/20230728/moszhilinspektsiya-1886934794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин