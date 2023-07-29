https://ria.ru/20230729/avtobus-1887079844.html
В Петербурге загорелся пассажирский автобус
В Петербурге загорелся пассажирский автобус - РИА Новости, 29.07.2023
В Петербурге загорелся пассажирский автобус
Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в ГУП "Пассажиравтотранс". РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:22
2023-07-29T16:22
2023-07-29T16:22
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/91/1005759160_0:25:2000:1150_1920x0_80_0_0_c079965c583e9209c589c82d78ad91b8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в ГУП "Пассажиравтотранс". "Водитель действовал по инструкции, на место были вызваны сотрудники МЧС, пострадавших нет", - сказала представитель предприятия. Собеседница агентства не уточнила маршрут автобуса и количество пассажиров. Как сообщило в субботу управление Росгвардии по Северо-Западному округу, потушить горящий автобус на Пулковском шоссе помогли росгвардейцы. "В ходе несения службы по обеспечению общественной безопасности на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели горящий автобус и передали данную информацию в экстренные службы. Оцепив территорию и перекрыв движение, военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов приступили к тушению пожара", - информирует ведомство в своем телеграм-канале. Как уточняется, очаг возгорания был локализован. Ранее в июле вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщал, что в городе зафиксировано 12 случаев возгораний пассажирских автобусов Volgabus, ни один пассажир не пострадал.
https://ria.ru/20230523/avtobus-1873564004.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100575/91/1005759160_218:0:1782:1173_1920x0_80_0_0_6b33473a199fbbf8477e9430e229baab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся пассажирский автобус
В Петербурге на Пулковском шоссе загорелся пассажирский автобус, пострадавших нет