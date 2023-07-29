https://ria.ru/20230729/avtobus-1887079844.html

В Петербурге загорелся пассажирский автобус

В Петербурге загорелся пассажирский автобус - РИА Новости, 29.07.2023

В Петербурге загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в ГУП "Пассажиравтотранс". РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T16:22

2023-07-29T16:22

2023-07-29T16:22

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в ГУП "Пассажиравтотранс". "Водитель действовал по инструкции, на место были вызваны сотрудники МЧС, пострадавших нет", - сказала представитель предприятия. Собеседница агентства не уточнила маршрут автобуса и количество пассажиров. Как сообщило в субботу управление Росгвардии по Северо-Западному округу, потушить горящий автобус на Пулковском шоссе помогли росгвардейцы. "В ходе несения службы по обеспечению общественной безопасности на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели горящий автобус и передали данную информацию в экстренные службы. Оцепив территорию и перекрыв движение, военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов приступили к тушению пожара", - информирует ведомство в своем телеграм-канале. Как уточняется, очаг возгорания был локализован. Ранее в июле вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщал, что в городе зафиксировано 12 случаев возгораний пассажирских автобусов Volgabus, ни один пассажир не пострадал.

https://ria.ru/20230523/avtobus-1873564004.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)