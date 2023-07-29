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В Петербурге загорелся пассажирский автобус - РИА Новости, 29.07.2023
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16:22 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/avtobus-1887079844.html
В Петербурге загорелся пассажирский автобус
В Петербурге загорелся пассажирский автобус - РИА Новости, 29.07.2023
В Петербурге загорелся пассажирский автобус
Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в ГУП "Пассажиравтотранс". РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T16:22
2023-07-29T16:22
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в ГУП "Пассажиравтотранс". "Водитель действовал по инструкции, на место были вызваны сотрудники МЧС, пострадавших нет", - сказала представитель предприятия. Собеседница агентства не уточнила маршрут автобуса и количество пассажиров. Как сообщило в субботу управление Росгвардии по Северо-Западному округу, потушить горящий автобус на Пулковском шоссе помогли росгвардейцы. "В ходе несения службы по обеспечению общественной безопасности на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели горящий автобус и передали данную информацию в экстренные службы. Оцепив территорию и перекрыв движение, военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов приступили к тушению пожара", - информирует ведомство в своем телеграм-канале. Как уточняется, очаг возгорания был локализован. Ранее в июле вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщал, что в городе зафиксировано 12 случаев возгораний пассажирских автобусов Volgabus, ни один пассажир не пострадал.
https://ria.ru/20230523/avtobus-1873564004.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелся пассажирский автобус

В Петербурге на Пулковском шоссе загорелся пассажирский автобус, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-ПетербургуАвтомобиль скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Автомобиль скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус загорелся на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в ГУП "Пассажиравтотранс".
«
"Водитель действовал по инструкции, на место были вызваны сотрудники МЧС, пострадавших нет", - сказала представитель предприятия.
Собеседница агентства не уточнила маршрут автобуса и количество пассажиров.
Как сообщило в субботу управление Росгвардии по Северо-Западному округу, потушить горящий автобус на Пулковском шоссе помогли росгвардейцы.
«
"В ходе несения службы по обеспечению общественной безопасности на маршруте патрулирования, росгвардейцы увидели горящий автобус и передали данную информацию в экстренные службы. Оцепив территорию и перекрыв движение, военнослужащие Росгвардии совместно с сотрудниками правоохранительных органов приступили к тушению пожара", - информирует ведомство в своем телеграм-канале.
Как уточняется, очаг возгорания был локализован.
Ранее в июле вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщал, что в городе зафиксировано 12 случаев возгораний пассажирских автобусов Volgabus, ни один пассажир не пострадал.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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