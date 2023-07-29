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Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет - РИА Новости, 29.07.2023
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09:36 29.07.2023
https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887031864.html
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет - РИА Новости, 29.07.2023
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет
Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T09:36
2023-07-29T09:36
в мире
австралия
сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. "Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения – ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".
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в мире, австралия, сша
В мире, Австралия, США
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет

Министр обороны Австралии Марлз: страна рассчитывает на помощь США в производстве ракет

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.
"Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения – ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии.
Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".
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