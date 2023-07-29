https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887031864.html

Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет

Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет - РИА Новости, 29.07.2023

Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет

Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T09:36

2023-07-29T09:36

2023-07-29T09:36

в мире

австралия

сша

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. "Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения – ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".

https://ria.ru/20230721/avstraliya-1885545009.html

австралия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, австралия, сша