https://ria.ru/20230729/avstraliya-1887031864.html
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет - РИА Новости, 29.07.2023
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет
Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T09:36
2023-07-29T09:36
2023-07-29T09:36
в мире
австралия
сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз. "Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения – ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии. Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".
https://ria.ru/20230721/avstraliya-1885545009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, сша
Австралия рассчитывает на помощь США в производстве ракет
Министр обороны Австралии Марлз: страна рассчитывает на помощь США в производстве ракет
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Австралия рассчитывает в ближайшие годы на помощь США в производстве ракет, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз.
"Мы надеемся, что в течение двух лет будет начато производство ракет в Австралии в рамках (построения – ред.) коллективной промышленной базы двух наших стран", - заявил он по итогам ежегодных переговоров AUSMIN в Австралии.
Кроме того, по словам министра, "принято обязательство усилить присутствие американских сил на наших северных базах, увеличить количество морских патрулей и разведывательных самолетов", а также "увеличится число заходов американских атомных подводных лодок в наши воды".
В ВВС Австралии признали, что не могут гарантировать безопасность своих баз