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Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2023
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11:56 29.07.2023 (обновлено: 12:40 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/afrika-1887043822.html
Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков
Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2023
Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков
Делегациям стран Африки понравился теплый прием в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:56
2023-07-29T12:40
санкт-петербург
африка
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в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Делегациям стран Африки понравился теплый прием в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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санкт-петербург, африка, форум "россия — африка", в мире
Санкт-Петербург, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире
Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков

Песков: делегациям стран Африки понравился теплый прием в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Делегациям стран Африки понравился теплый прием в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Саммиты Россия — Африка будут регулярными, заявил Песков
11:59
 
Санкт-ПетербургАфрикаФорум "Россия — Африка"В мире
 
 
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