https://ria.ru/20230729/afrika-1887043822.html
Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков
Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2023
Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков
Делегациям стран Африки понравился теплый прием в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T11:56
2023-07-29T11:56
2023-07-29T12:40
санкт-петербург
африка
форум "россия — африка"
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Делегациям стран Африки понравился теплый прием в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" прошел 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230729/afrika-1887044331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, африка, форум "россия — африка", в мире
Санкт-Петербург, Африка, Форум "Россия — Африка", В мире
Африканским лидерам понравился прием в Санкт-Петербурге, заявил Песков
Песков: делегациям стран Африки понравился теплый прием в Санкт-Петербурге