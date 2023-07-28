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Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения

Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения - РИА Новости, 28.07.2023

Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения

Россия готова открывать в странах Африки дополнительные загранучреждения и увеличить штат сотрудников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:28

2023-07-28T11:28

2023-07-28T11:28

россия

африка

форум "россия — африка"

владимир путин

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия готова открывать в странах Африки дополнительные загранучреждения и увеличить штат сотрудников, заявил президент РФ Владимир Путин. "Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряду действующих посольств", - сказал он на саммите "Россия-Африка". "Это реальный практический шаг по существенной активизации работы со странами Африки - в политической, деловой области, гуманитарной сфере", - добавил Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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