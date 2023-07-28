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Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения - РИА Новости, 28.07.2023
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11:28 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/zagranuchrezhdeniya-1886798583.html
Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения
Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения - РИА Новости, 28.07.2023
Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения
Россия готова открывать в странах Африки дополнительные загранучреждения и увеличить штат сотрудников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:28
2023-07-28T11:28
россия
африка
форум "россия — африка"
владимир путин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия готова открывать в странах Африки дополнительные загранучреждения и увеличить штат сотрудников, заявил президент РФ Владимир Путин. "Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряду действующих посольств", - сказал он на саммите "Россия-Африка". "Это реальный практический шаг по существенной активизации работы со странами Африки - в политической, деловой области, гуманитарной сфере", - добавил Путин. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Новости
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россия, африка, форум "россия — африка", владимир путин, в мире
Россия, Африка, Форум "Россия — Африка", Владимир Путин, В мире
Путин заявил о готовности открывать в странах Африки загранучреждения

Путин заявил о готовности открывать в странах Африки дополнительные загранучреждения

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия готова открывать в странах Африки дополнительные загранучреждения и увеличить штат сотрудников, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Внимание России к Африке неуклонно растет, что проявляется в наших планах по наращиванию дипломатического присутствия на континенте. Мы готовы восстановить и открыть новые загранучреждения, а также увеличить штат сотрудников в целом ряду действующих посольств", - сказал он на саммите "Россия-Африка".
"Это реальный практический шаг по существенной активизации работы со странами Африки - в политической, деловой области, гуманитарной сфере", - добавил Путин.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Жаркие дискуссии и подписание важных документов. Саммит Россия — Африка
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

© РИА Новости / Илья Питалев
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4 из 15
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 15
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Мозамбик Филипе Ньюси проводят встречу на полях II саммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Анна Кузнецова в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 15
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники обсуждают самые острые темы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники обсуждают самые острые темы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 15
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

ЭнДжей Аюк, Председатель, Африканская энергетическая палата на стенде радио Sputnik

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Продолжает работу выставочная экспозиция.

Подписание меморандума о взаимопонимании между информационным агентством Гамбии и информационным агентством и радио Sputnik

Продолжает работу выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 15
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Проходят различные сессии.

Сессия Роль видеоконтента в развитии медиабизнеса и СМИ: цифровые технологии на службе России и Африки

Проходят различные сессии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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14 из 15
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

Участница на выставочной экспозиции компании Вертолеты России в рамках II Саммита и форума Россия - Африка в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 15

В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 15

Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 15

Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
3 из 15

Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 15

В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
5 из 15

Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 15

Он охватит приоритетные направления сотрудничества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 15

Страны планируют подписать и множество других совместных документов.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 15

Их огласят по итогам саммита 28 июля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
10 из 15

Участники обсуждают самые острые темы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
11 из 15

Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
12 из 15

Продолжает работу выставочная экспозиция.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 15

Проходят различные сессии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 15

РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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15 из 15
 
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