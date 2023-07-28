https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886753025.html

Япония планирует многократно нарастить военные расходы

Япония планирует многократно нарастить военные расходы - РИА Новости, 28.07.2023

Япония планирует многократно нарастить военные расходы

Япония намерена многократно нарастить военный бюджет по семи направлениям, сообщается в "Белой книге" обороны за 2023 год – ежегодном докладе министерства... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:01

2023-07-28T05:01

2023-07-28T05:01

япония

в мире

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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Япония намерена многократно нарастить военный бюджет по семи направлениям, сообщается в "Белой книге" обороны за 2023 год – ежегодном докладе министерства обороны. Доклад отмечает семь основных направлений, которые необходимо усилить для общего укрепления обороноспособности и на которые в следующие пять лет необходимо выделить 43,5 триллиона иен (322,2 миллиарда долларов). В предыдущие пять лет, с 2019 по 2023 год, на оборону было потрачено 17,2 триллиона иен (127,4 миллиарда долларов). Одним из основных направлений, которые предполагается усилить, является разработка ракет stand-off missile повышенной дальности, что должно позволить поражать противника, находясь вне зоны досягаемости. На эти цели предлагают потратить 5 триллионов иен (37 миллиардов долларов) против 0,2 триллиона иен (1,48 миллиарда долларов) в предыдущую пятилетку. Укрепление систем ПРО и ПВО, которые должны позволить защитить небо от разнообразных угроз, потребует 3 триллиона иен (22 миллиарда долларов) против 1 триллиона иен (7,4 миллиарда долларов) в предыдущий период. На развитие беспилотников хотят потратить в 10 раз больше: вместо 0,1 триллиона иен (0,74 миллиарда долларов) – 1 триллион иен (7,4 миллиарда долларов). Обеспечение обороны в космическом и киберпространстве, как предполагается, обойдется в 8 триллионов иен (59,3 миллиарда долларов) вместо 3 триллионов иен (22 миллиарда долларов). На информационное обеспечение и создание систем управления планируется потратить вместо 0,3 триллиона иен (2,2 миллиарда долларов) 2 триллиона иен (14,8 миллиарда долларов). Значительные средства планируют выделить на поддержание и укрепление обороноспособности, что подразумевает обеспечение боеприпасами – 2 триллиона иен (14,8 миллиарда долларов), ремонт и поддержание в рабочем состоянии оборудования – 9 триллионов (66,6 миллиарда долларов), укрепление объектов – 4 триллиона (29,6 миллиарда иен). Помимо этих основных направлений 1,4 триллиона иен (10 миллиардов долларов) предлагают выделить на укрепление военно-промышленного комплекса и исследования в области обороны, еще 6,6 триллиона иен (48,8 миллиарда долларов) – на "другие нужды". Большое внимание уделяется развитию средств для контрудара, что не только должно позволить сбить уже летящую ракету, но и предотвратить последующие попытки противника атаковать территорию Японии. "Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга" обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.

https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884424552.html

https://ria.ru/20230714/severnayakoreya-1884280530.html

https://ria.ru/20230712/yaponiya-1883718917.html

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