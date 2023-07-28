https://ria.ru/20230728/vzyatochnichestvo-1886783181.html

В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество

В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество - РИА Новости, 28.07.2023

В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество

В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:38

2023-07-28T10:38

2023-07-28T12:53

василий пискарев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале."Речь идет о суммах, не превышающих десяти тысяч рублей", — уточнил парламентарий.За подобные правонарушения будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы. У злоумышленников будут конфисковывать имущество, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим, уточнил Пискарев.Кроме того, могут появиться новые квалифицирующие признаки: вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и заведомая незаконность действия (бездействия).Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект во время осенней сессии.

https://ria.ru/20230419/korruptsiya-1866401624.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий пискарев, госдума рф, общество