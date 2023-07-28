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В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество - РИА Новости, 28.07.2023
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10:38 28.07.2023 (обновлено: 12:53 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/vzyatochnichestvo-1886783181.html
В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество
В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество - РИА Новости, 28.07.2023
В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество
В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:38
2023-07-28T12:53
василий пискарев
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале."Речь идет о суммах, не превышающих десяти тысяч рублей", — уточнил парламентарий.За подобные правонарушения будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы. У злоумышленников будут конфисковывать имущество, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим, уточнил Пискарев.Кроме того, могут появиться новые квалифицирующие признаки: вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и заведомая незаконность действия (бездействия).Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект во время осенней сессии.
https://ria.ru/20230419/korruptsiya-1866401624.html
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василий пискарев, госдума рф, общество
Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество

В Госдуму внесли проект об ограничении свободы на четыре года за мелкое взяточничество

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Госдуму внесли проект о наказании за мелкое взяточничество и коммерческий подкуп, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев в Telegram-канале.
«
"Речь идет о суммах, не превышающих десяти тысяч рублей", — уточнил парламентарий.
За подобные правонарушения будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы. У злоумышленников будут конфисковывать имущество, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим, уточнил Пискарев.
Кроме того, могут появиться новые квалифицирующие признаки: вымогательство, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и заведомая незаконность действия (бездействия).
Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект во время осенней сессии.
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