https://ria.ru/20230728/vremevka-1886776351.html

Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной

Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной - РИА Новости, 28.07.2023

Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной

Российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:14

2023-07-28T10:14

2023-07-28T10:14

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

евгений балицкий

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют времевское направление. Противник несет значительные потери, однако пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское", - написал Балицкий.

https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр