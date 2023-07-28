https://ria.ru/20230728/vremevka-1886776351.html
Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной
Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной - РИА Новости, 28.07.2023
Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной
Российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:14
2023-07-28T10:14
2023-07-28T10:14
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют времевское направление. Противник несет значительные потери, однако пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20230728/obstanovka-1886438416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной
Балицкий: российские войска контролируют Времевское направление, ситуация напряженная