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Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:14 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/vremevka-1886776351.html
Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной
Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной - РИА Новости, 28.07.2023
Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной
Российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:14
2023-07-28T10:14
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. "Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют времевское направление. Противник несет значительные потери, однако пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское", - написал Балицкий.
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий назвал обстановку на Времевском направлении напряженной

Балицкий: российские войска контролируют Времевское направление, ситуация напряженная

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении
Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бойцы ВС РФ на боевой машине пехоты БМП-3 в зоне спецоперации на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Российские войска контролируют времевское направление, противник пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское, обстановка напряженная, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
"Обстановка остается напряженной, наши подразделения контролируют времевское направление. Противник несет значительные потери, однако пытается удержаться в северо-западной части села Старомайорское", - написал Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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