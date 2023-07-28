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Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886808149.html
Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине
Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине
Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию, глава российского государства даст им исчерпывающие... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:55
2023-07-28T11:55
специальная военная операция на украине
россия
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дмитрий песков
африка
владимир путин
в мире
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию, глава российского государства даст им исчерпывающие ответы, при этом новых предложений делегации не привезли, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня будет продолжение того диалога, который был запланирован в Петербурге. Тогда условились, и президент пообещал, что обязательно продолжит диалог. Африканцы будут продолжать задавать вопросы по украинской тематике, президент будет готов давать исчерпывающие ответы", - сказал Песков журналистам. Он также отрицательно ответил на вопрос, привезли ли африканские делегации какие-либо новые предложения по урегулированию. "Нет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230727/spetsoperatsiya-1886627755.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Африка, Владимир Путин, В мире, Форум "Россия — Африка"
Песков: Путин даст африканским лидерам исчерпывающие ответы по Украине

Песков сообщил, что Путин продолжит диалог по Украине с лидерами стран Африки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидеры стран Африки в пятницу продолжат диалог по украинскому урегулированию, глава российского государства даст им исчерпывающие ответы, при этом новых предложений делегации не привезли, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня будет продолжение того диалога, который был запланирован в Петербурге. Тогда условились, и президент пообещал, что обязательно продолжит диалог. Африканцы будут продолжать задавать вопросы по украинской тематике, президент будет готов давать исчерпывающие ответы", - сказал Песков журналистам.
Он также отрицательно ответил на вопрос, привезли ли африканские делегации какие-либо новые предложения по урегулированию. "Нет", - сказал Песков.
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