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Путин назвал традиционные ценности основой идентичности России

Путин назвал традиционные ценности основой идентичности России - РИА Новости, 28.07.2023

Путин назвал традиционные ценности основой идентичности России

Традиционные ценности - основа суверенитета РФ, приверженность им объединяет РФ с подавляющим большинством африканских стран, заявил российский лидер Владимир... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:10

2023-07-28T16:10

2023-07-28T16:10

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владимир путин

в мире

россия

мали

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Традиционные ценности - основа суверенитета РФ, приверженность им объединяет РФ с подавляющим большинством африканских стран, заявил российский лидер Владимир Путин на саммите "Россия-Африка". "Вы сказали о приверженности вашей страны традиционным ценностям. А это то, что нас объединяет – Россию и подавляющее большинство африканских стран. Традиционные ценности – это основа нашей идентичности, нашего существования и нашего суверенитета. Безусловно, это то, что лежит в основе нашей государственности. Полностью разделяю эти подходы", - сказал он после выступления лидера Мали.

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мали

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форум "россия — африка", владимир путин, в мире, россия, мали