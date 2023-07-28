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Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.07.2023
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20:16 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/terrorizm-1886985594.html
Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом
Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом
Россия и Африка считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов, сообщается в декларации второго... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:16
2023-07-28T20:16
здоровье - общество
россия
оон
форум "россия — африка"
африка
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов, сообщается в декларации второго саммита "Россия - Африка" об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. "Мы считаем необходимым развивать взаимодействие в сфере как предупреждения и пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов (главным образом в ООН), на региональных площадках и на двусторонней основе, так и укрепления сотрудничества между ООН и региональными форматами, а также по мере необходимости между ООН и отдельными государствами", - говорится в документе. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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здоровье - общество, россия, оон, форум "россия — африка", африка, санкт-петербург
Здоровье - Общество, Россия, ООН, Форум "Россия — Африка", Африка, Санкт-Петербург
Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом

Россия и Африка выступают за необходимое развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заедание II Саммита "Россия - Африка". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов, сообщается в декларации второго саммита "Россия - Африка" об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
«
"Мы считаем необходимым развивать взаимодействие в сфере как предупреждения и пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов (главным образом в ООН), на региональных площадках и на двусторонней основе, так и укрепления сотрудничества между ООН и региональными форматами, а также по мере необходимости между ООН и отдельными государствами", - говорится в документе.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Россия и страны Африки осудили терроризм во всех его формах и проявлениях
Вчера, 20:11
 
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