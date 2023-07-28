https://ria.ru/20230728/terrorizm-1886985594.html

Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом

Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом

Россия и Африка считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов, сообщается в декларации второго... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:16

2023-07-28T20:16

2023-07-28T20:16

здоровье - общество

россия

оон

форум "россия — африка"

африка

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов, сообщается в декларации второго саммита "Россия - Африка" об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. "Мы считаем необходимым развивать взаимодействие в сфере как предупреждения и пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов (главным образом в ООН), на региональных площадках и на двусторонней основе, так и укрепления сотрудничества между ООН и региональными форматами, а также по мере необходимости между ООН и отдельными государствами", - говорится в документе. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/terrorizm-1886984740.html

россия

африка

санкт-петербург

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здоровье - общество, россия, оон, форум "россия — африка", африка, санкт-петербург