https://ria.ru/20230728/terrorizm-1886985594.html
Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом
Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом
Россия и Африка считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов, сообщается в декларации второго... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:16
2023-07-28T20:16
2023-07-28T20:16
здоровье - общество
россия
оон
форум "россия — африка"
африка
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка считают необходимым развивать взаимодействие в сфере пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов, сообщается в декларации второго саммита "Россия - Африка" об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. "Мы считаем необходимым развивать взаимодействие в сфере как предупреждения и пресечения терроризма в рамках многосторонних форматов (главным образом в ООН), на региональных площадках и на двусторонней основе, так и укрепления сотрудничества между ООН и региональными форматами, а также по мере необходимости между ООН и отдельными государствами", - говорится в документе. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Россия и Африка выступают за развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом
Россия и Африка выступают за необходимое развитие взаимодействия в борьбе с терроризмом