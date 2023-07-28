https://ria.ru/20230728/stadiony-1886899319.html
Пензенский губернатор рассказал о планах по строительству 40 стадионов
Пензенский губернатор рассказал о планах по строительству 40 стадионов - РИА Новости, 28.07.2023
Пензенский губернатор рассказал о планах по строительству 40 стадионов
Спортивные площадки в 40 школах Пензенской области будут установлены к октябрю, заявил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:36
2023-07-28T16:36
2023-07-28T16:43
пензенская область
общество
пензенская область
олег мельниченко
газпром
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ПЕНЗА, 28 июл - РИА Новости. Спортивные площадки в 40 школах Пензенской области будут установлены к октябрю, заявил губернатор Олег Мельниченко. "Готовим совместно с ПАО "Газпром" подарок юным пензенцам к новому учебному году. В 40 школах региона установим современные спортивные площадки в рамках проекта "Газпром детям". Об этом мы договорились с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Борисовичем Миллером. Мы единственный регион в стране, в котором будут строить сразу 40 спортивных площадок. Поставил задачу до 1 сентября сдать половину объектов, а в октябре - оставшуюся часть", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Он отметил, что взял реализацию проекта "под жесточайший контроль". "Дал соответствующие поручения главам районов, министру образования региона Алексею Павловичу Комарову. Я лично буду приезжать в районы и проверять. Это большая ответственность - построить за короткий срок сразу 40 площадок, и мы просто не можем подвести. Тем более, что всё это делается для наших детей", - подчеркнул губернатор. В правительстве области уточнили, что вопросы создания условий для занятий физкультурой и спортом, включая тему строительства 22 многофункциональных спортивных площадок на базе хоккейных коробок и еще 18 спортплощадок без хоккейных бортов, обсуждались в пятницу на заседании регионального правительства. По словам Мельниченко, новые спортплощадки появятся во всех районах области. "Для Пензенской области это большой плюс. В бюджете региона на решение задачи по модернизации школьных стадионов такие средства сразу выделить было бы просто невозможно", - цитирует слова главы региона пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20230418/ekonomika-1866183451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пензенская область, олег мельниченко, газпром
Пензенская область, Общество, Пензенская область, Олег Мельниченко, Газпром
ПЕНЗА, 28 июл - РИА Новости. Спортивные площадки в 40 школах Пензенской области будут установлены к октябрю, заявил губернатор Олег Мельниченко.
«
"Готовим совместно с ПАО "Газпром
" подарок юным пензенцам к новому учебному году. В 40 школах региона установим современные спортивные площадки в рамках проекта "Газпром детям". Об этом мы договорились с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Борисовичем Миллером. Мы единственный регион в стране, в котором будут строить сразу 40 спортивных площадок. Поставил задачу до 1 сентября сдать половину объектов, а в октябре - оставшуюся часть", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что взял реализацию проекта "под жесточайший контроль". "Дал соответствующие поручения главам районов, министру образования региона Алексею Павловичу Комарову. Я лично буду приезжать в районы и проверять. Это большая ответственность - построить за короткий срок сразу 40 площадок, и мы просто не можем подвести. Тем более, что всё это делается для наших детей", - подчеркнул губернатор.
В правительстве области уточнили, что вопросы создания условий для занятий физкультурой и спортом, включая тему строительства 22 многофункциональных спортивных площадок на базе хоккейных коробок и еще 18 спортплощадок без хоккейных бортов, обсуждались в пятницу на заседании регионального правительства.
По словам Мельниченко
, новые спортплощадки появятся во всех районах области. "Для Пензенской области это большой плюс. В бюджете региона на решение задачи по модернизации школьных стадионов такие средства сразу выделить было бы просто невозможно", - цитирует слова главы региона пресс-служба областного правительства.
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