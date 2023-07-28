https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886982979.html
Россия и Африка расширят сотрудничество в нефтегазовой отрасли
Россия и Африка расширят сотрудничество в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка расширят сотрудничество в нефтегазовой отрасли
Россия и страны Африки будут расширять сотрудничество в разведке, добыче, производстве нефти и газа, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия –... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:04
2023-07-28T20:04
2023-07-28T20:04
экономика
россия
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки будут расширять сотрудничество в разведке, добыче, производстве нефти и газа, говорится в Плане действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023–2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "...Расширять сотрудничество в таких сферах как применение экологически чистых угольных технологий, разведка, добыча и производство нефти и газа и продуктов их переработки, развития необходимой инфраструктуры, в том числе для более широкого применения природного газа в качестве альтернативного моторного топлива для транспорта, развитие нефтеперерабатывающих производств посредством проведения совместных исследований, обмена информацией и передовыми практиками", - говорится в Плане.
https://ria.ru/20230728/infobezopasnost-1886981940.html
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экономика, россия, африка, форум "россия — африка"
Экономика, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия и Африка расширят сотрудничество в нефтегазовой отрасли
Россия и Африка расширят сотрудничество в разведке, добыче и производстве нефти и газа