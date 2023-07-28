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Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки - РИА Новости, 28.07.2023
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12:45 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/sdelka-1886826126.html
Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки
Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки - РИА Новости, 28.07.2023
Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости достижения консенсуса по вопросу зерновой сделки и срочного поиска оперативного решения проблем... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:45
2023-07-28T12:45
египет
африка
санкт-петербург
абдель фаттах ас-сиси
зерновая сделка
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости достижения консенсуса по вопросу зерновой сделки и срочного поиска оперативного решения проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны Африки. "Необходимо достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки и зернового соглашения и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов", - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия - Африка". По словам египетского лидера, ситуация вокруг продовольственной безопасности и рост цен на продукцию становятся вызовом для африканских стран. "Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны", - подчеркнул президент. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/sdelka-1886699567.html
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египет, африка, санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси, зерновая сделка, в мире, форум "россия — африка"
Египет, Африка, Санкт-Петербург, Абдель Фаттах ас-Сиси, Зерновая сделка, В мире, Форум "Россия — Африка"
Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки

Президент Египта ас-Сиси заявил о необходимости консенсуса по вопросу зерновой сделки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники пленарного заседания II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Участники пленарного заседания II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники пленарного заседания II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости достижения консенсуса по вопросу зерновой сделки и срочного поиска оперативного решения проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны Африки.
"Необходимо достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки и зернового соглашения и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов", - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".
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По словам египетского лидера, ситуация вокруг продовольственной безопасности и рост цен на продукцию становятся вызовом для африканских стран. "Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны", - подчеркнул президент.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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ЕгипетАфрикаСанкт-ПетербургАбдель Фаттах ас-СисиЗерновая сделкаВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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