https://ria.ru/20230728/sdelka-1886826126.html

Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки

Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки - РИА Новости, 28.07.2023

Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости достижения консенсуса по вопросу зерновой сделки и срочного поиска оперативного решения проблем... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T12:45

2023-07-28T12:45

2023-07-28T12:45

египет

африка

санкт-петербург

абдель фаттах ас-сиси

зерновая сделка

в мире

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости достижения консенсуса по вопросу зерновой сделки и срочного поиска оперативного решения проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны Африки. "Необходимо достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки и зернового соглашения и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов", - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия - Африка". По словам египетского лидера, ситуация вокруг продовольственной безопасности и рост цен на продукцию становятся вызовом для африканских стран. "Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны", - подчеркнул президент. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/sdelka-1886699567.html

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египет

африка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, африка, санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси, зерновая сделка, в мире, форум "россия — африка"