https://ria.ru/20230728/sdelka-1886826126.html
Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки
Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки - РИА Новости, 28.07.2023
Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости достижения консенсуса по вопросу зерновой сделки и срочного поиска оперативного решения проблем... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:45
2023-07-28T12:45
2023-07-28T12:45
египет
африка
санкт-петербург
абдель фаттах ас-сиси
зерновая сделка
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости достижения консенсуса по вопросу зерновой сделки и срочного поиска оперативного решения проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны Африки. "Необходимо достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки и зернового соглашения и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов", - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия - Африка". По словам египетского лидера, ситуация вокруг продовольственной безопасности и рост цен на продукцию становятся вызовом для африканских стран. "Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны", - подчеркнул президент. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/sdelka-1886699567.html
https://ria.ru/20230727/sdelka-1886678516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, африка, санкт-петербург, абдель фаттах ас-сиси, зерновая сделка, в мире, форум "россия — африка"
Египет, Африка, Санкт-Петербург, Абдель Фаттах ас-Сиси, Зерновая сделка, В мире, Форум "Россия — Африка"
Президент Египта призвал достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки
Президент Египта ас-Сиси заявил о необходимости консенсуса по вопросу зерновой сделки
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости достижения консенсуса по вопросу зерновой сделки и срочного поиска оперативного решения проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны Африки.
"Необходимо достигнуть консенсуса по вопросу зерновой сделки и зернового соглашения и учитывать все потребности тех стран, которые нуждаются в этом, а также последствия такой ситуации для многих стран и народов", - сказал он на пленарном заседании саммита "Россия - Африка".
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По словам египетского лидера, ситуация вокруг продовольственной безопасности и рост цен на продукцию становятся вызовом для африканских стран. "Необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны", - подчеркнул президент.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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