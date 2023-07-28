https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886990013.html
Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода
Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода
Россия и страны Африки будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода, говорится в декларации... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:47
2023-07-28T20:47
2023-07-28T20:47
здоровье - общество
африка
форум "россия — африка"
россия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886670201_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_3d34ab08392706cc6f784e662b0bc943.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода, говорится в декларации второго саммита "Россия - Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности... Предпринимать совместные усилия по обеспечению на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африканского континента. Укреплять сотрудничество в сфере противодействия противоправным односторонним ограничительным мерам, ставящим африканские страны под угрозу продовольственного и энергетического голода", - говорится в документе. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/afrika-1886989556.html
африка
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886670201_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_9cf311e15603391e2c6a228c07da0916.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, африка, форум "россия — африка", россия, санкт-петербург
Здоровье - Общество, Африка, Форум "Россия — Африка", Россия, Санкт-Петербург
Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода
Россия и Африка укрепят сотрудничество по борьбе с санкциями, создающими угрозу голода