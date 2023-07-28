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Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода - РИА Новости, 28.07.2023
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20:47 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886990013.html
Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода
Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода - РИА Новости, 28.07.2023
Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода
Россия и страны Африки будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода, говорится в декларации... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:47
2023-07-28T20:47
здоровье - общество
африка
форум "россия — африка"
россия
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода, говорится в декларации второго саммита "Россия - Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности... Предпринимать совместные усилия по обеспечению на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африканского континента. Укреплять сотрудничество в сфере противодействия противоправным односторонним ограничительным мерам, ставящим африканские страны под угрозу продовольственного и энергетического голода", - говорится в документе. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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здоровье - общество, африка, форум "россия — африка", россия, санкт-петербург
Здоровье - Общество, Африка, Форум "Россия — Африка", Россия, Санкт-Петербург
Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода

Россия и Африка укрепят сотрудничество по борьбе с санкциями, создающими угрозу голода

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе проводят встречу на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе проводят встречу на полях II саммита и форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Бурунди Эварист Ндайишимийе проводят встречу на полях II саммита и форума "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода, говорится в декларации второго саммита "Россия - Африка", опубликованной на сайте Кремля.
«
"Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности... Предпринимать совместные усилия по обеспечению на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африканского континента. Укреплять сотрудничество в сфере противодействия противоправным односторонним ограничительным мерам, ставящим африканские страны под угрозу продовольственного и энергетического голода", - говорится в документе.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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