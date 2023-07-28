https://ria.ru/20230728/sanktsii-1886990013.html

Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода

Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка будут бороться с санкциями, создающими угрозу голода

Россия и страны Африки будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода, говорится в декларации... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:47

2023-07-28T20:47

2023-07-28T20:47

здоровье - общество

африка

форум "россия — африка"

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки будут укреплять сотрудничество по борьбе с санкциями, которые ставят Африку под угрозу продовольственного голода, говорится в декларации второго саммита "Россия - Африка", опубликованной на сайте Кремля. "Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности... Предпринимать совместные усилия по обеспечению на долгосрочной основе продовольственной и энергетической безопасности Африканского континента. Укреплять сотрудничество в сфере противодействия противоправным односторонним ограничительным мерам, ставящим африканские страны под угрозу продовольственного и энергетического голода", - говорится в документе. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886989556.html

африка

россия

санкт-петербург

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здоровье - общество, африка, форум "россия — африка", россия, санкт-петербург