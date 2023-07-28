https://ria.ru/20230728/psb-1886795178.html
Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ
Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ - РИА Новости, 28.07.2023
Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ
ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц, сообщает пресс-служба банка со... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:20
2023-07-28T11:20
2023-07-28T11:30
россия
псб (банк псб)
промсвязьбанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на исследование Mobile Web Banking Rank 2023 (Мобайл Вэб Банкинг Ранк 2023). Анализ проводился агентством Markswebb (Марксвэб) и оценивал функциональность и эффективность самых популярных мобильных версий интернет-банков с точки зрения удобства и скорости сервиса. Мобильная версия интернет-банка ПСБ (16+) содержит функциональные и удобные решения. Высокая оценка ПСБ в рейтинге отражает уровень клиентского опыта при решении финансовых задач в цифровых каналах, при этом клиенту доступен полный функционал мобильного и интернет-банка ПСБ с привычной понятной навигацией и интерфейсом, говорится в сообщении."Развитие цифровой инфраструктуры и финансовых сервисов в новых условиях для кредитных организаций неразрывно связаны с повышением надежности, скорости, качества и безопасности предоставления банковских услуг. Сегодня наши первоочередные задачи – это обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами и базами данных, в том числе порталом "Госуслуги"", - отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов, слова которого привели в пресс-службе.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pUjpJQ9VrU
https://ria.ru/20230726/podderzhka-1886468623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fcd0a1da377d434ff9a2a12ae5418af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), промсвязьбанк
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк")
вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на исследование Mobile Web Banking Rank 2023 (Мобайл Вэб Банкинг Ранк 2023).
Анализ проводился агентством Markswebb (Марксвэб) и оценивал функциональность и эффективность самых популярных мобильных версий интернет-банков с точки зрения удобства и скорости сервиса.
Фрадков: объем поддержки ПСБ туротрасли превышает 155 млрд рублей
Мобильная версия интернет-банка ПСБ (16+) содержит функциональные и удобные решения. Высокая оценка ПСБ в рейтинге отражает уровень клиентского опыта при решении финансовых задач в цифровых каналах, при этом клиенту доступен полный функционал мобильного и интернет-банка ПСБ с привычной понятной навигацией и интерфейсом, говорится в сообщении.
"Развитие цифровой инфраструктуры и финансовых сервисов в новых условиях для кредитных организаций неразрывно связаны с повышением надежности, скорости, качества и безопасности предоставления банковских услуг. Сегодня наши первоочередные задачи – это обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами и базами данных, в том числе порталом "Госуслуги"", - отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов, слова которого привели в пресс-службе.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pUjpJQ9VrU