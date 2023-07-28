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Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ - РИА Новости, 28.07.2023
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11:20 28.07.2023 (обновлено: 11:30 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/psb-1886795178.html
Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ
Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ - РИА Новости, 28.07.2023
Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ
ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц, сообщает пресс-служба банка со... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T11:20
2023-07-28T11:30
россия
псб (банк псб)
промсвязьбанк
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на исследование Mobile Web Banking Rank 2023 (Мобайл Вэб Банкинг Ранк 2023). Анализ проводился агентством Markswebb (Марксвэб) и оценивал функциональность и эффективность самых популярных мобильных версий интернет-банков с точки зрения удобства и скорости сервиса. Мобильная версия интернет-банка ПСБ (16+) содержит функциональные и удобные решения. Высокая оценка ПСБ в рейтинге отражает уровень клиентского опыта при решении финансовых задач в цифровых каналах, при этом клиенту доступен полный функционал мобильного и интернет-банка ПСБ с привычной понятной навигацией и интерфейсом, говорится в сообщении."Развитие цифровой инфраструктуры и финансовых сервисов в новых условиях для кредитных организаций неразрывно связаны с повышением надежности, скорости, качества и безопасности предоставления банковских услуг. Сегодня наши первоочередные задачи – это обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами и базами данных, в том числе порталом "Госуслуги"", - отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов, слова которого привели в пресс-службе.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pUjpJQ9VrU
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60
россия, псб (банк псб), промсвязьбанк
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на исследование Mobile Web Banking Rank 2023 (Мобайл Вэб Банкинг Ранк 2023).
Анализ проводился агентством Markswebb (Марксвэб) и оценивал функциональность и эффективность самых популярных мобильных версий интернет-банков с точки зрения удобства и скорости сервиса.
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Фрадков: объем поддержки ПСБ туротрасли превышает 155 млрд рублей
26 июля, 19:18
Мобильная версия интернет-банка ПСБ (16+) содержит функциональные и удобные решения. Высокая оценка ПСБ в рейтинге отражает уровень клиентского опыта при решении финансовых задач в цифровых каналах, при этом клиенту доступен полный функционал мобильного и интернет-банка ПСБ с привычной понятной навигацией и интерфейсом, говорится в сообщении.
"Развитие цифровой инфраструктуры и финансовых сервисов в новых условиях для кредитных организаций неразрывно связаны с повышением надежности, скорости, качества и безопасности предоставления банковских услуг. Сегодня наши первоочередные задачи – это обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами и базами данных, в том числе порталом "Госуслуги"", - отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов, слова которого привели в пресс-службе.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pUjpJQ9VrU
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Промсвязьбанк
 
 
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