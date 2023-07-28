https://ria.ru/20230728/psb-1886795178.html

Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ

Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ - РИА Новости, 28.07.2023

Мобильная версия интернет-банка ПСБ для частных клиентов вошла в топ-3 в РФ

ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц, сообщает пресс-служба банка со... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:20

2023-07-28T11:20

2023-07-28T11:30

россия

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. ПСБ (ПАО "Промсвязьбанк") вошел в тройку лидеров в рейтинге лучших мобильных версий интернет-банков в России для частных лиц, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на исследование Mobile Web Banking Rank 2023 (Мобайл Вэб Банкинг Ранк 2023). Анализ проводился агентством Markswebb (Марксвэб) и оценивал функциональность и эффективность самых популярных мобильных версий интернет-банков с точки зрения удобства и скорости сервиса. Мобильная версия интернет-банка ПСБ (16+) содержит функциональные и удобные решения. Высокая оценка ПСБ в рейтинге отражает уровень клиентского опыта при решении финансовых задач в цифровых каналах, при этом клиенту доступен полный функционал мобильного и интернет-банка ПСБ с привычной понятной навигацией и интерфейсом, говорится в сообщении."Развитие цифровой инфраструктуры и финансовых сервисов в новых условиях для кредитных организаций неразрывно связаны с повышением надежности, скорости, качества и безопасности предоставления банковских услуг. Сегодня наши первоочередные задачи – это обеспечение удобного бесшовного клиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа "все услуги в цифровом офисе", а также интеграция с различными государственными информационными системами и базами данных, в том числе порталом "Госуслуги"", - отметил директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Константин Хайсанов, слова которого привели в пресс-службе.Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pUjpJQ9VrU

https://ria.ru/20230726/podderzhka-1886468623.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), промсвязьбанк