https://ria.ru/20230728/prodovolstvie-1886788379.html

Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях

Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях - РИА Новости, 28.07.2023

Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях

Россия и страны Африки сообща выступают против использования таких важных тем, как климат, защита прав человека и гендерная повестка, в неблаговидных... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:58

2023-07-28T10:58

2023-07-28T11:53

россия

африка

владимир путин

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки сообща выступают против использования таких важных тем, как климат, защита прав человека и гендерная повестка, в неблаговидных политических целях, сообщил президент России Владимир Путин."Мы сообща выступаем против использования тематики климата, защиты прав человека и так называемой гендерной повестки в неблаговидных политических целях", — заявил Путин на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/zagranuchrezhdeniya-1886798583.html

россия

африка

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, африка, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"