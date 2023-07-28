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Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях - РИА Новости, 28.07.2023
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10:58 28.07.2023 (обновлено: 11:53 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/prodovolstvie-1886788379.html
Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях
Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях - РИА Новости, 28.07.2023
Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях
Россия и страны Африки сообща выступают против использования таких важных тем, как климат, защита прав человека и гендерная повестка, в неблаговидных... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:58
2023-07-28T11:53
россия
африка
владимир путин
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки сообща выступают против использования таких важных тем, как климат, защита прав человека и гендерная повестка, в неблаговидных политических целях, сообщил президент России Владимир Путин."Мы сообща выступаем против использования тематики климата, защиты прав человека и так называемой гендерной повестки в неблаговидных политических целях", — заявил Путин на саммите "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, африка, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Африка, Владимир Путин, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Путин призвал не использовать тему продовольствия в неблаговидных целях

Путин: Россия и Африка против использования темы продовольствия в неблаговидных целях

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Россия и страны Африки сообща выступают против использования таких важных тем, как климат, защита прав человека и гендерная повестка, в неблаговидных политических целях, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы сообща выступаем против использования тематики климата, защиты прав человека и так называемой гендерной повестки в неблаговидных политических целях", — заявил Путин на саммите "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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РоссияАфрикаВладимир ПутинЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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