Путин назвал принципы лидеров стран Африки важными для многополярного мира

Путин назвал принципы лидеров стран Африки важными при формировании многополярного мира
В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.
В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.
Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.
Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.
Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.
Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.
В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.
В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.
Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.
Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.
Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.
Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.
Он охватит приоритетные направления сотрудничества.
Он охватит приоритетные направления сотрудничества.
Страны планируют подписать и множество других совместных документов.
Страны планируют подписать и множество других совместных документов.
Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.
Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
В Северной столице начинается второй день саммита и форума Россия — Африка.
Традиционно в нем принимают участие главы государств, представители бизнеса и государственных структур, а также интеграционных объединений.
Саммит является ключевым и самым масштабным событием в российско-африканских отношениях.
Цель мероприятия – способствовать укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества.
В этом году около половины стран представлены на самом высоком уровне – главами государств и правительств.
Впервые идею проведения саммита озвучил президент России Владимир Путин в июле 2018 года.
Ожидается, что по итогам петербургской встречи будет принят план действий на период с 2023 по 2026 год.
Он охватит приоритетные направления сотрудничества.
Страны планируют подписать и множество других совместных документов.
Среди них — продовольствие, зерновая сделка и украинский кризис.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.