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Путин назвал принципы лидеров стран Африки важными для многополярного мира

Путин назвал принципы лидеров стран Африки важными для многополярного мира - РИА Новости, 28.07.2023

Путин назвал принципы лидеров стран Африки важными для многополярного мира

Идеалы свободы, честности и суверенитета, которые были у лидеров стран Африки, весьма значимы в нынешних непростых условиях международной турбулентности, при... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:59

2023-07-28T10:59

2023-07-28T11:51

форум "россия — африка"

африка

владимир путин

россия

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Идеалы свободы, честности и суверенитета, которые были у лидеров стран Африки, весьма значимы в нынешних непростых условиях международной турбулентности, при формировании многополярного мира, заявил президент России Владимир Путин."В России помнят и чтят выдающихся сынов Африки... Основываясь на принципах справедливости и равенства, они твердо отстаивали для своих народов независимый путь развития зачастую ценой собственной жизни. Эти идеалы свободы, независимости, суверенитета весьма значимы и сейчас, в нынешних непростых условиях международной турбулентности, когда идет формирование по-настоящему многополярного миропорядка, а эпоха гегемонии одного или группы государств в прошлом", - сказал Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия-Африка".Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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форум "россия — африка", африка, владимир путин, россия, в мире