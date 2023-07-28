https://ria.ru/20230728/pozhar-1886877459.html

Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере

Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере - РИА Новости, 28.07.2023

Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере

Пожарным удалось остановить продвижение огня в продолжающемся четвертые сутки лесном пожаре в турецком Кемере, сообщил в пятницу в своем Twitter министр... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:36

2023-07-28T15:36

2023-07-28T15:36

турция

кемер

эрсин языджи

анталья (провинция)

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СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. Пожарным удалось остановить продвижение огня в продолжающемся четвертые сутки лесном пожаре в турецком Кемере, сообщил в пятницу в своем Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. "Лесной пожар в Кемере взят под контроль в результате тушения с воздуха и суши. Продолжаем остужать лес", - написал министр. Губернатор провинции Анталья Эрсин Языджы также подтвердил, что огонь удалось остановить после 90 часов. Пожар не угрожал отелям и жилым домам, эвакуации не производилось. Ранее власти сообщали, что площадь пожара составляет 400 гектаров, огонь тушат с воздуха, так как по суше пробраться к месту пожара затруднительно из-за рельефа - пожар возник в долине. Лесной пожар охватил горную местность в Кемере вечером в понедельник, в тушении принимали участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. В четверг температура снизилась по всей Турции, аномальная жара отступила: в Кемере максимум 33 градуса, еще в среду было более 40 градусов.

https://ria.ru/20230726/pozhar-1886492849.html

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турция

кемер

анталья (провинция)

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турция, кемер, эрсин языджи, анталья (провинция)