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Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере
Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере - РИА Новости, 28.07.2023
Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере
Пожарным удалось остановить продвижение огня в продолжающемся четвертые сутки лесном пожаре в турецком Кемере, сообщил в пятницу в своем Twitter министр... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:36
2023-07-28T15:36
2023-07-28T15:36
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кемер
эрсин языджи
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СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости. Пожарным удалось остановить продвижение огня в продолжающемся четвертые сутки лесном пожаре в турецком Кемере, сообщил в пятницу в своем Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы. "Лесной пожар в Кемере взят под контроль в результате тушения с воздуха и суши. Продолжаем остужать лес", - написал министр. Губернатор провинции Анталья Эрсин Языджы также подтвердил, что огонь удалось остановить после 90 часов. Пожар не угрожал отелям и жилым домам, эвакуации не производилось. Ранее власти сообщали, что площадь пожара составляет 400 гектаров, огонь тушат с воздуха, так как по суше пробраться к месту пожара затруднительно из-за рельефа - пожар возник в долине. Лесной пожар охватил горную местность в Кемере вечером в понедельник, в тушении принимали участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов. В четверг температура снизилась по всей Турции, аномальная жара отступила: в Кемере максимум 33 градуса, еще в среду было более 40 градусов.
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турция, кемер, эрсин языджи, анталья (провинция)
Турция, Кемер, Эрсин Языджи, Анталья (провинция)
Глава Минсельхоза Турции рассказал о ситуации с лесным пожаром в Кемере
Глава Минсельхоза Турции Юмаклы: пожарные взяли под контроль лесной пожар в Кемере
СТАМБУЛ, 28 июл - РИА Новости.
Пожарным удалось остановить продвижение огня в продолжающемся четвертые сутки лесном пожаре в турецком Кемере, сообщил в пятницу в своем Twitter
министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
"Лесной пожар в Кемере взят под контроль в результате тушения с воздуха и суши. Продолжаем остужать лес", - написал министр.
К тушению лесных пожаров в Сирии привлекли российские вертолеты
Губернатор провинции Анталья Эрсин Языджы
также подтвердил, что огонь удалось остановить после 90 часов.
Пожар не угрожал отелям и жилым домам, эвакуации не производилось.
Ранее власти сообщали, что площадь пожара составляет 400 гектаров, огонь тушат с воздуха, так как по суше пробраться к месту пожара затруднительно из-за рельефа - пожар возник в долине.
Лесной пожар охватил горную местность в Кемере вечером в понедельник, в тушении принимали участие не менее 11 самолетов и 22 вертолетов.
В четверг температура снизилась по всей Турции, аномальная жара отступила: в Кемере максимум 33 градуса, еще в среду было более 40 градусов.
Площадь лесного пожара на севере Стамбула составила десять гектаров