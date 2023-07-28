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Украинские военные потеряли более 260 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 28.07.2023 (обновлено: 14:25 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/poteri-1886857172.html
Украинские военные потеряли более 260 солдат на Донецком направлении
Украинские военные потеряли более 260 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023
Украинские военные потеряли более 260 солдат на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила семь атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 260 военнослужащих, 21... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:08
2023-07-28T14:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила семь атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 260 военнослужащих, 21 единицу техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в своем телеграм-канале пятницу в Минобороны России."На донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов "Южной" группировки войск, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве."Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские военные потеряли более 260 солдат на Донецком направлении

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 260 солдат ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила семь атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 260 военнослужащих, 21 единицу техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в своем телеграм-канале пятницу в Минобороны России.
"На донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов "Южной" группировки войск, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве.
"Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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