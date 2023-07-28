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Украинские военные потеряли более 260 солдат на Донецком направлении

Украинские военные потеряли более 260 солдат на Донецком направлении - РИА Новости, 28.07.2023

Украинские военные потеряли более 260 солдат на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила семь атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 260 военнослужащих, 21... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:08

2023-07-28T14:08

2023-07-28T14:25

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за прошедшие сутки на донецком направлении отразила семь атак ВСУ, в результате чего Украина потеряла более 260 военнослужащих, 21 единицу техники, включая одну американскую гаубицу M777, сообщили в своем телеграм-канале пятницу в Минобороны России."На донецком направлении обороняющиеся подразделения 7-й, 9-й и 132-й мотострелковых бригад 1-го и 2-го армейских корпусов "Южной" группировки войск, благодаря умело организованной системе огня в сочетании с инженерными заграждениями, успешно отразили семь атак штурмовых отрядов 53-й механизированной, 59-й мотопехотной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево, Первомайское и Водяное Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве."Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина