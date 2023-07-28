https://ria.ru/20230728/postradavshie-1886952735.html

Число пострадавших при теракте в центре Таганрога возросло до 14 человек

Число пострадавших при теракте в центре Таганрога возросло до 14 человек - РИА Новости, 28.07.2023

Число пострадавших при теракте в центре Таганрога возросло до 14 человек

При теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:57

2023-07-28T17:57

2023-07-28T18:12

таганрог

взрыв в таганроге

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

василий голубев

ростовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886955093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74962e23a236bcd55eb8cd243c921d85.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о семерых госпитализированных после взрыва. "По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона. Еще семи пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не понадобилась. Специалисты оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230728/muzey-1886941078.html

таганрог

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие. 2023-07-28T17:57 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таганрог, взрыв в таганроге, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий голубев, ростовская область, происшествия