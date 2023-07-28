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Число пострадавших при теракте в центре Таганрога возросло до 14 человек
Число пострадавших при теракте в центре Таганрога возросло до 14 человек - РИА Новости, 28.07.2023
Число пострадавших при теракте в центре Таганрога возросло до 14 человек
При теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:57
2023-07-28T17:57
2023-07-28T18:12
таганрог
взрыв в таганроге
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
василий голубев
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. При теракте в центре Таганрога пострадали 14 человек, семь из них доставлены в больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о семерых госпитализированных после взрыва. "По предварительным данным, пострадали 14 человек, семь из которых бригадами скорой доставляются в медицинские учреждения региона. Еще семи пострадавшим помощь оказана амбулаторно, госпитализация им не понадобилась. Специалисты оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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Пострадавшие на месте взрыва в Таганроге
В Таганроге взорвалась украинская ракета С-200. На месте падения пятиметровая воронка, есть пострадавшие.
2023-07-28T17:57
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таганрог, взрыв в таганроге, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), василий голубев, ростовская область, происшествия
Таганрог, Взрыв в Таганроге, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Василий Голубев, Ростовская область, Происшествия
Число пострадавших при теракте в центре Таганрога возросло до 14 человек
Минздрав: число пострадавших при теракте в центре Таганрога возросло до 14 человек