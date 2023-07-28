https://ria.ru/20230728/postradavshie-1886945414.html

Число пострадавших при взрыве в Таганроге достигло 12 человек

Число пострадавших при взрыве в Таганроге достигло 12 человек - РИА Новости, 28.07.2023

Число пострадавших при взрыве в Таганроге достигло 12 человек

Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:31

2023-07-28T17:31

2023-07-28T17:35

таганрог

происшествия

взрыв в таганроге

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о семерых госпитализированных после взрыва."По уточненной информации, число пострадавших при взрыве в Таганроге возросло до 12 человек", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20230728/taganrog-1886941452.html

таганрог

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таганрог, происшествия, взрыв в таганроге