https://ria.ru/20230728/postradavshie-1886945414.html
Число пострадавших при взрыве в Таганроге достигло 12 человек
Число пострадавших при взрыве в Таганроге достигло 12 человек - РИА Новости, 28.07.2023
Число пострадавших при взрыве в Таганроге достигло 12 человек
Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:31
2023-07-28T17:31
2023-07-28T17:35
таганрог
происшествия
взрыв в таганроге
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге, по уточненным данным, увеличилось до 12, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о семерых госпитализированных после взрыва."По уточненной информации, число пострадавших при взрыве в Таганроге возросло до 12 человек", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20230728/taganrog-1886941452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, происшествия, взрыв в таганроге
Таганрог, Происшествия, Взрыв в Таганроге
Число пострадавших при взрыве в Таганроге достигло 12 человек
Число пострадавших при взрыве возле кафе в Таганроге достигло 12 человек