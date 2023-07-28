https://ria.ru/20230728/pokhorony-1886744097.html

Военкора Журавлева похоронят с воинскими почестями в Екатеринбурге

Военкора Журавлева похоронят с воинскими почестями в Екатеринбурге - РИА Новости, 28.07.2023

Военкора Журавлева похоронят с воинскими почестями в Екатеринбурге

Погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят сегодня в Екатеринбурге с воинскими почестями, рассказали агентству в пресс-службе... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T00:07

2023-07-28T00:07

2023-07-28T04:14

россия

екатеринбург

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

специальная военная операция на украине

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Погибшего в зоне СВО военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят сегодня в Екатеринбурге с воинскими почестями, рассказали агентству в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня"."В 11.00 (09.00 мск) состоится прощание в Доме офицеров по адресу: Первомайская улица, дом 27", — говорится в сообщении.Первоначально церемония планировалась в Доме журналистов в уральской столице, но место гражданской панихиды изменили из-за большого числа желающих проститься.Похороны пройдут на Широкореченском кладбище.Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, Украина нанесла удар кассетными боеприпасами.В Кремле выразили глубокие соболезнования близким Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, пожелали выздоровления раненым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель военкора — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.В офисе генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша также выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву кассетные боеприпасы.Посольство России в Вашингтоне возложило ответственность за гибель Журавлева на США, которые передали Украине этот вид вооружений.

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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россия, екатеринбург, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, общество