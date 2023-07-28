Рейтинг@Mail.ru
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886883650.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 28.07.2023
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе
Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:02
2023-07-28T16:02
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747138435_0:241:3212:2048_1920x0_80_0_0_00f74d851cd04d7778da30dad30a5341.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на уровне 24-27 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В воскресенье заметное улучшение погоды, температура дневная - 23-25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели осадки кратковременные. Ливневые дожди уходят", - сказал Вильфанд. При этом, отметил синоптик, прогнозируются "небольшие" кратковременные дожди. "Температурный фон 24-27 градусов в течение всей рабочей недели, ночью тоже теплая погода – минимальная температура выше 15 градусов, начиная с понедельника. Настоящее лето", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886880321.html
https://ria.ru/20230726/pogoda-1886313162.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747138435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bead0fada2dfd741293b5abd7e242d3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе

Вильфанд: лето без ливней вернется в Центральную часть Россию на следующей неделе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка у фонтана
Девушка у фонтана - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Девушка у фонтана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на уровне 24-27 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В воскресенье заметное улучшение погоды, температура дневная - 23-25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели осадки кратковременные. Ливневые дожди уходят", - сказал Вильфанд.
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни
Вчера, 15:50
При этом, отметил синоптик, прогнозируются "небольшие" кратковременные дожди.
«
"Температурный фон 24-27 градусов в течение всей рабочей недели, ночью тоже теплая погода – минимальная температура выше 15 градусов, начиная с понедельника. Настоящее лето", - добавил синоптик.
Девушка в солнечных очках - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Синоптики предупредили об опасной жаре в некоторых российских регионах
26 июля, 10:17
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала