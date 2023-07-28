https://ria.ru/20230728/pogoda-1886883650.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 28.07.2023
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе
Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:02
2023-07-28T16:02
2023-07-28T16:02
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747138435_0:241:3212:2048_1920x0_80_0_0_00f74d851cd04d7778da30dad30a5341.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на уровне 24-27 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В воскресенье заметное улучшение погоды, температура дневная - 23-25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели осадки кратковременные. Ливневые дожди уходят", - сказал Вильфанд. При этом, отметил синоптик, прогнозируются "небольшие" кратковременные дожди. "Температурный фон 24-27 градусов в течение всей рабочей недели, ночью тоже теплая погода – минимальная температура выше 15 градусов, начиная с понедельника. Настоящее лето", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20230728/pogoda-1886880321.html
https://ria.ru/20230726/pogoda-1886313162.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747138435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bead0fada2dfd741293b5abd7e242d3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе
Вильфанд: лето без ливней вернется в Центральную часть Россию на следующей неделе