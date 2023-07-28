https://ria.ru/20230728/pogoda-1886883650.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе

В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 28.07.2023

В Гидрометцентре рассказали о погоде на следующей неделе

Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T16:02

2023-07-28T16:02

2023-07-28T16:02

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заметное улучшение погоды в центре европейской России произойдет в воскресенье, ливневые дожди закончатся, температурный фон в течение следующей недели будет на уровне 24-27 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В воскресенье заметное улучшение погоды, температура дневная - 23-25 градусов, преимущественно без осадков, а с понедельника практически во все дни рабочей недели осадки кратковременные. Ливневые дожди уходят", - сказал Вильфанд. При этом, отметил синоптик, прогнозируются "небольшие" кратковременные дожди. "Температурный фон 24-27 градусов в течение всей рабочей недели, ночью тоже теплая погода – минимальная температура выше 15 градусов, начиная с понедельника. Настоящее лето", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20230728/pogoda-1886880321.html

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр