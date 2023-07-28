https://ria.ru/20230728/podderzhka-1886879172.html

В Приангарье создадут отделы по поддержке участников СВО и членов их семей

В Приангарье создадут отделы по поддержке участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 28.07.2023

В Приангарье создадут отделы по поддержке участников СВО и членов их семей

В муниципалитетах Иркутской области создают отделы по поддержке участников СВО и членов их семей, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T15:45

2023-07-28T15:45

2023-07-28T15:45

специальная военная операция на украине

общество

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. В муниципалитетах Иркутской области создают отделы по поддержке участников СВО и членов их семей, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. С конца 2022 года в Иркутской области действует Центр сопровождения семей участников специальной военной операции. С момента открытия специалисты приняли более трех тысяч обращений. При центре действует клуб "Ждём вместе". Он объединил матерей, жен, детей участников спецоперации. Со взрослыми, подростками и детьми работает психолог. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в управлениях социальной защиты населения Иркутской области с 1 июля создаются отделы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. "Отделы для координации работы по оказанию помощи членам семей участников СВО и предоставлению мер социальной поддержки создают в районах Приангарья. Сегодня в Иркутской области действует 37 мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Отделы также будут взаимодействовать с областным Центром поддержки семей участников СВО и муниципальными образованиями", - сказал Кобзев. Связаться со специалистами Центра сопровождения можно дистанционно, в том числе находясь в отдаленных районах области. В настоящее время пункты сопровождения действуют в 33 муниципальных образованиях Приангарья.

https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html

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иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, иркутская область, игорь кобзев