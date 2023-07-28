https://ria.ru/20230728/podderzhka-1886879172.html
В Приангарье создадут отделы по поддержке участников СВО и членов их семей
В Приангарье создадут отделы по поддержке участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 28.07.2023
В Приангарье создадут отделы по поддержке участников СВО и членов их семей
В муниципалитетах Иркутской области создают отделы по поддержке участников СВО и членов их семей, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:45
2023-07-28T15:45
2023-07-28T15:45
специальная военная операция на украине
общество
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. В муниципалитетах Иркутской области создают отделы по поддержке участников СВО и членов их семей, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. С конца 2022 года в Иркутской области действует Центр сопровождения семей участников специальной военной операции. С момента открытия специалисты приняли более трех тысяч обращений. При центре действует клуб "Ждём вместе". Он объединил матерей, жен, детей участников спецоперации. Со взрослыми, подростками и детьми работает психолог. По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в управлениях социальной защиты населения Иркутской области с 1 июля создаются отделы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. "Отделы для координации работы по оказанию помощи членам семей участников СВО и предоставлению мер социальной поддержки создают в районах Приангарья. Сегодня в Иркутской области действует 37 мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Отделы также будут взаимодействовать с областным Центром поддержки семей участников СВО и муниципальными образованиями", - сказал Кобзев. Связаться со специалистами Центра сопровождения можно дистанционно, в том числе находясь в отдаленных районах области. В настоящее время пункты сопровождения действуют в 33 муниципальных образованиях Приангарья.
https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885588802.html
https://ria.ru/20230721/podderzhka-1885389039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иркутская область, игорь кобзев
Специальная военная операция на Украине, Общество, Иркутская область, Игорь Кобзев
В Приангарье создадут отделы по поддержке участников СВО и членов их семей
В Иркутской области создают отделы по поддержке участников СВО и членов их семей
ИРКУТСК, 28 июл - РИА Новости. В муниципалитетах Иркутской области создают отделы по поддержке участников СВО и членов их семей, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
С конца 2022 года в Иркутской области действует Центр сопровождения семей участников специальной военной операции. С момента открытия специалисты приняли более трех тысяч обращений. При центре действует клуб "Ждём вместе". Он объединил матерей, жен, детей участников спецоперации. Со взрослыми, подростками и детьми работает психолог.
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По поручению губернатора региона Игоря Кобзева в управлениях социальной защиты населения Иркутской области с 1 июля создаются отделы по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
"Отделы для координации работы по оказанию помощи членам семей участников СВО и предоставлению мер социальной поддержки создают в районах Приангарья. Сегодня в Иркутской области действует 37 мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Отделы также будут взаимодействовать с областным Центром поддержки семей участников СВО и муниципальными образованиями", - сказал Кобзев.
Связаться со специалистами Центра сопровождения можно дистанционно, в том числе находясь в отдаленных районах области. В настоящее время пункты сопровождения действуют в 33 муниципальных образованиях Приангарья.
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