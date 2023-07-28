https://ria.ru/20230728/patrulirovanie-1886753661.html

ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане - РИА Новости, 28.07.2023

ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:08

2023-07-28T05:08

2023-07-28T05:54

россия

китай

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

народно-освободительная армия китая

безопасность

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). ​​"Боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования​ акватории Тихого океана. После выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту", — сказали на флоте. В составе международного отряда Россию представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". В ТОФ уточнили, что задачи совместного патрулирования заключаются в укреплении военно-морского сотрудничества между двумя странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР. Моряки из обеих стран отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу. Кроме того, они займутся решением противолодочных задач, а также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли сторон. С экипажами кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации ТОФ и авиации НОАК. Ранее моряки России и Китая провели в Японском море совместные военно-морские учения "Север/Взаимодействие — 2023".

https://ria.ru/20230714/flot-1884220289.html

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россия, китай, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая, безопасность