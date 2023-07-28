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ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане - РИА Новости, 28.07.2023
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05:08 28.07.2023 (обновлено: 05:54 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/patrulirovanie-1886753661.html
ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане
ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане - РИА Новости, 28.07.2023
ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане
Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане, сообщили в отделе информационного обеспечения... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:08
2023-07-28T05:54
россия
китай
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
народно-освободительная армия китая
безопасность
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). ​​"Боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования​ акватории Тихого океана. После выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту", — сказали на флоте. В составе международного отряда Россию представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". В ТОФ уточнили, что задачи совместного патрулирования заключаются в укреплении военно-морского сотрудничества между двумя странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР. Моряки из обеих стран отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу. Кроме того, они займутся решением противолодочных задач, а также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли сторон. С экипажами кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации ТОФ и авиации НОАК. Ранее моряки России и Китая провели в Японском море совместные военно-морские учения "Север/Взаимодействие — 2023".
https://ria.ru/20230714/flot-1884220289.html
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россия, китай, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, народно-освободительная армия китая, безопасность
Россия, Китай, Тихий океан, Тихоокеанский флот ВМФ России, Народно-освободительная армия Китая, Безопасность
ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

ТОФ: корабли России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корабли Тихоокеанского флота. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).
​​"Боевые корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования​ акватории Тихого океана. После выхода кораблей ВМФ России и ВМС Китая из Владивостока в акватории залива Петра Великого был сформирован совместный отряд, который начал движение по ранее согласованному сторонами маршруту", — сказали на флоте.
В составе международного отряда Россию представляют большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевые корабли "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".
В ТОФ уточнили, что задачи совместного патрулирования заключаются в укреплении военно-морского сотрудничества между двумя странами, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР.
Моряки из обеих стран отработают плавание в составе различных строев, организацию всех видов обороны отряда, пополнение запасов воды и топлива на ходу. Кроме того, они займутся решением противолодочных задач, а также проведут полеты палубных вертолетов с выполнением взлетов и посадок на корабли сторон. С экипажами кораблей будут взаимодействовать самолеты морской авиации ТОФ и авиации НОАК.
Ранее моряки России и Китая провели в Японском море совместные военно-морские учения "Север/Взаимодействие — 2023".
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РоссияКитайТихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииНародно-освободительная армия КитаяБезопасность
 
 
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