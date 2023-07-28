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ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 28.07.2023 (обновлено: 07:44 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/obstrely-1886756719.html
ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.07.2023
ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T06:08
2023-07-28T07:44
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03.15 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.10 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.25 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.10 – населнный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра; 05.20 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, в 05.30 украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район, выпустив восемь снарядов калибров 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и другие районы снарядами натовского калибра

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Разрушения после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03.15 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.10 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.25 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.10 – населнный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра; 05.20 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, - говорится в сообщениях представительства.

Кроме того, в 05.30 украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район, выпустив восемь снарядов калибров 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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