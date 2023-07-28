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ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 28.07.2023

ВСУ обстреляли ДНР снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T06:08

2023-07-28T06:08

2023-07-28T07:44

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и другие районы региона, выпустив в том числе более 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 02.20 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03.15 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.10 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.25 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 05.10 – населнный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра; 05.20 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 05.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров, - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, в 05.30 украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватский район, выпустив восемь снарядов калибров 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия