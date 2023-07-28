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Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка

Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка - РИА Новости, 28.07.2023

Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка

Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка, в окружающих жилых домах разбиты стекла, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:36

2023-07-28T19:36

2023-07-28T19:39

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка, в окружающих жилых домах разбиты стекла, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. На месте удара осталась горящая воронка, был поврежден автомобиль во дворе. По словам очевидцев, жертв и пострадавших удалось избежать по счастливой случайности, несмотря на то, что в районе удара находятся несколько кафе и ресторанов, а также детский сад.

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

донецк

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, вооруженные силы украины