https://ria.ru/20230728/obstrel-1886976262.html
Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка
Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка - РИА Новости, 28.07.2023
Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка
Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка, в окружающих жилых домах разбиты стекла, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:36
2023-07-28T19:36
2023-07-28T19:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886975815_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_42d591003f0947d7e8cbb5aeec5a6d21.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка, в окружающих жилых домах разбиты стекла, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости. На месте удара осталась горящая воронка, был поврежден автомобиль во дворе. По словам очевидцев, жертв и пострадавших удалось избежать по счастливой случайности, несмотря на то, что в районе удара находятся несколько кафе и ресторанов, а также детский сад.
https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886975815_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bfd29d678a52cb6c68909465f5a3f633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины
Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка
Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка, в жилых домах разбиты стекла
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Снаряд ВСУ оставил горящую воронку в центре Донецка, в окружающих жилых домах разбиты стекла, пострадавших нет, передает корреспондент РИА Новости.
На месте удара осталась горящая воронка, был поврежден автомобиль во дворе. По словам очевидцев, жертв и пострадавших удалось избежать по счастливой случайности, несмотря на то, что в районе удара находятся несколько кафе и ресторанов, а также детский сад.
"ВСУ перестали беречь людей". Что происходит на фронте