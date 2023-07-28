https://ria.ru/20230728/niger-1886859446.html
Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир
Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир - РИА Новости, 28.07.2023
Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир
Командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:15
2023-07-28T14:15
2023-07-28T15:15
в мире
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
африканский союз
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества."Мои дорогие соотечественники, я подчеркиваю призыв Национального совета по защите отечества к спокойствию, <...> чтобы вместе мы могли решить проблемы безопасности, экономические, социальные проблемы", — заявил военный.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
https://ria.ru/20230727/niger-1886718904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, африканский союз
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз
Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир
Нигерский генерал Тчиани вышел в эфир как глава Национального совета по защите отечества