https://ria.ru/20230728/niger-1886859446.html

Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир

Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир - РИА Новости, 28.07.2023

Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир

Командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:15

2023-07-28T14:15

2023-07-28T15:15

в мире

нигер

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

африканский союз

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества."Мои дорогие соотечественники, я подчеркиваю призыв Национального совета по защите отечества к спокойствию, <...> чтобы вместе мы могли решить проблемы безопасности, экономические, социальные проблемы", — заявил военный.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

https://ria.ru/20230727/niger-1886718904.html

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Кирилл Волков

в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, африканский союз