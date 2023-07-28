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Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир - РИА Новости, 28.07.2023
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14:15 28.07.2023 (обновлено: 15:15 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/niger-1886859446.html
Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир
Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир - РИА Новости, 28.07.2023
Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир
Командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:15
2023-07-28T15:15
в мире
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
африканский союз
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.&quot;Мои дорогие соотечественники, я подчеркиваю призыв Национального совета по защите отечества к спокойствию, &lt;...&gt; чтобы вместе мы могли решить проблемы безопасности, экономические, социальные проблемы&quot;, — заявил военный.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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в мире, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, африканский союз
В мире, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Африканский союз
Командующий президентской гвардией Нигера вышел в телеэфир

Нигерский генерал Тчиани вышел в эфир как глава Национального совета по защите отечества

© Radio Télévision du NigerКомандующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
© Radio Télévision du Niger
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Омар Тчиани. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
«

"Мои дорогие соотечественники, я подчеркиваю призыв Национального совета по защите отечества к спокойствию, <...> чтобы вместе мы могли решить проблемы безопасности, экономические, социальные проблемы", — заявил военный.

Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении с поста главы государства Мохамеда Базума. Позавчера они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.
Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
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В миреНигерМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Африканский союз
 
 
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