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В Молдавии непогода уничтожила 640 гектаров сельхозугодий
В Молдавии непогода уничтожила 640 гектаров сельхозугодий - РИА Новости, 28.07.2023
В Молдавии непогода уничтожила 640 гектаров сельхозугодий
Инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии проанализировал последствия бури и града в республике: на этой неделе было уничтожено более 640 гектаров... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T16:45
2023-07-28T16:45
2023-07-28T16:45
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КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии проанализировал последствия бури и града в республике: на этой неделе было уничтожено более 640 гектаров сельхозугодий, повреждены крыши 47 зданий, в десяти населенных пунктах до сих пор нет электроэнергии. Во вторник вечером Молдавию накрыла буря, ряд населенных пунктов остались без электроэнергии, на севере страны упавшие деревья заблокировали трассы. В среду все продолжилось, дождь с градом обрушился на несколько населенных пунктов республики, повредив сельхозугодья, огороды, теплицы, здания социальных учреждений. В ночь на четверг в ряде районов страны выпал град. "Инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД проанализировал последствия непогоды, зафиксированной на территории Молдавии 25-26 июля. Согласно информации, полученной от поставщиков электроэнергии, 28 июля из-за неблагоприятных погодных условий в Единецком районе остаются отключенными 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Из-за сильного ветра и града были повреждены сельхозугодья в шести районах, в общей сложности было уничтожено более 640 гектаров различных насаждений. В трех районах град уничтожил 89 гектаров винограда. Еще в двух районах из-за ветра и града фермеры лишились 235 гектаров яблоневых садов. Кроме того, было уничтожено более 100 гектаров подсолнечника, около 210 гектаров кукурузы, а также по 10 гектаров пшеницы и овощей. В результате усиления ветра в нескольких населенных пунктах Дондюшанского района повреждены крыши 19 частных домов и 14 многоэтажек. В районе Дубоссары с крыш 13 домов и одного склада ветер сорвал листы шифера. Правительство Молдавии на заседании в пятницу постановило выделить для жителей 74 населенных пунктов, пострадавших из-за непогоды, строительные материалы из госрезервов стоимостью в 900 тысяч долларов. Убытки фермеров еще не подсчитаны.
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в мире, молдавия, жилье
В Молдавии непогода уничтожила 640 гектаров сельхозугодий
В Молдавии непогода уничтожила 640 гектаров сельхозугодий, 10 сел остались без света
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии проанализировал последствия бури и града в республике: на этой неделе было уничтожено более 640 гектаров сельхозугодий, повреждены крыши 47 зданий, в десяти населенных пунктах до сих пор нет электроэнергии.
Во вторник вечером Молдавию накрыла буря, ряд населенных пунктов остались без электроэнергии, на севере страны упавшие деревья заблокировали трассы. В среду все продолжилось, дождь с градом обрушился на несколько населенных пунктов республики, повредив сельхозугодья, огороды, теплицы, здания социальных учреждений. В ночь на четверг в ряде районов страны выпал град.
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"Инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД проанализировал последствия непогоды, зафиксированной на территории Молдавии 25-26 июля. Согласно информации, полученной от поставщиков электроэнергии, 28 июля из-за неблагоприятных погодных условий в Единецком районе остаются отключенными 10 населенных пунктов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Из-за сильного ветра и града были повреждены сельхозугодья в шести районах, в общей сложности было уничтожено более 640 гектаров различных насаждений. В трех районах град уничтожил 89 гектаров винограда. Еще в двух районах из-за ветра и града фермеры лишились 235 гектаров яблоневых садов. Кроме того, было уничтожено более 100 гектаров подсолнечника, около 210 гектаров кукурузы, а также по 10 гектаров пшеницы и овощей.
В результате усиления ветра в нескольких населенных пунктах Дондюшанского района повреждены крыши 19 частных домов и 14 многоэтажек. В районе Дубоссары с крыш 13 домов и одного склада ветер сорвал листы шифера.
Правительство Молдавии на заседании в пятницу постановило выделить для жителей 74 населенных пунктов, пострадавших из-за непогоды, строительные материалы из госрезервов стоимостью в 900 тысяч долларов. Убытки фермеров еще не подсчитаны.
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