https://ria.ru/20230728/nato-1886755077.html

Минобороны Японии в докладе не упоминало открытие офиса связи НАТО

Минобороны Японии в докладе не упоминало открытие офиса связи НАТО - РИА Новости, 28.07.2023

Минобороны Японии в докладе не упоминало открытие офиса связи НАТО

Министерство обороны Японии не включало положение про планы по открытию офиса НАТО в Токио в свой доклад "Белая книга обороны" за текущий год. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T05:27

2023-07-28T05:27

2023-07-28T05:27

в мире

япония

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йенс столтенберг

нато

есимаса хаяси

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ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Министерство обороны Японии не включало положение про планы по открытию офиса НАТО в Токио в свой доклад "Белая книга обороны" за текущий год. Как пояснили в ходе брифинга представители японского ведомства, это связано с тем, что окончательного решения по данному вопросу пока принято не было. "Что касается открытия офиса связи НАТО в Токио, то нам известно, что этот вопрос находится на стадии обсуждения, но какого-либо решения принято не было. В связи с этим в докладе нет упоминаний об этом", - подчеркнули в министерстве. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси также сообщал об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио может стать первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами стран-членов альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Предполагается, что офис в Токио, открытие которого изначально было намечено на 2024 год, может быть использовать как хаб по согласованию взаимодействия альянса со странами партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Позднее в СМИ появились сообщения, что Франция возражает против открытия офиса, считая это противоречащим уставу НАТО. В Японии ряд СМИ связал такую позицию Франции с нежеланием портить отношения с Китаем. В тексте итогового коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе формулировка о создании офиса в Японии также отсутствовала, а Столтенберг позже уточнил, что вопрос о его открытии офиса все еще на повестке и будет обсуждаться позже. "Белая книга" – ежегодный доклад минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год. Впервые "Белая книга обороны" Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976-го публикуется ежегодно. Она не является стратегическим документом. В пятницу ее представили на рассмотрение правительства.

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754652.html

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в мире, япония, токио, франция, йенс столтенберг, нато, есимаса хаяси