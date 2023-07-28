https://ria.ru/20230728/muzey-1886941078.html

Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея

Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея - РИА Новости, 28.07.2023

Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея

эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, написал в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:22

2023-07-28T17:22

2023-07-28T17:48

таганрог

происшествия

взрыв в таганроге

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, написал в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.Ранее он заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о трех госпитализированных после взрыва.Губернатор отметил, что взрывом разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Кроме того, выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

https://ria.ru/20230605/bespilotnik-1876254663.html

таганрог

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таганрог, происшествия, взрыв в таганроге