Рейтинг@Mail.ru
Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея - РИА Новости, 28.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 28.07.2023 (обновлено: 17:48 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/muzey-1886941078.html
Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея
Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея - РИА Новости, 28.07.2023
Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея
эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, написал в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:22
2023-07-28T17:48
таганрог
происшествия
взрыв в таганроге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886913218_0:401:960:941_1920x0_80_0_0_a93bea32952f858788a94e25b5703229.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, написал в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.Ранее он заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о трех госпитализированных после взрыва.Губернатор отметил, что взрывом разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Кроме того, выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.
https://ria.ru/20230605/bespilotnik-1876254663.html
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886913218_0:311:960:1031_1920x0_80_0_0_6d5f4e29e444ec9655439304e6deffc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таганрог, происшествия, взрыв в таганроге
Таганрог, Происшествия, Взрыв в Таганроге
Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея

Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию музея, разрушены стена и кровля

© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской областиНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора Ростовской области
На месте взрыва в Таганроге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, написал в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее он заявил, что ракета, предположительно, взорвалась в центре Таганрога у кафе "Чехов сад", погибших нет, за медпомощью обратились 15 человек, у всех легкие травмы от осколков. МЧС РФ сообщило о трех госпитализированных после взрыва.
Губернатор отметил, что взрывом разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Кроме того, выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома.
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Власти Ростовской области рассказали о падении беспилотника в Таганроге
5 июня, 15:40
 
ТаганрогПроисшествияВзрыв в Таганроге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала