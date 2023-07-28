https://ria.ru/20230728/lebedev-1886706821.html
Артемий Лебедев высмеял покупающих изысканные корма домашним животным
Артемий Лебедев высмеял покупающих изысканные корма домашним животным - РИА Новости, 28.07.2023
Артемий Лебедев высмеял покупающих изысканные корма домашним животным
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высмеял в своем Telegram-канале хозяев домашних животных, покупающих специальные корма для своих питомцев. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T05:35
2023-07-28T05:35
2023-07-28T05:35
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высмеял в своем Telegram-канале хозяев домашних животных, покупающих специальные корма для своих питомцев.Блогер уверен, что звери от природы понимают, что им не нужна изысканная пища, они вполне могут довольствоваться объедками с хозяйского стола. "Когда собака рождается, она не в курсе, что ей нужно сбалансированное питание с витаминами. Кот всю жизнь жрал мышей и не кашлял...", — размышляет Лебедев.Блогер считает корма для животных ловким ходом маркетологов, а людей, покупающих для домашних любимцев спецкорма, лишенными здравого смысла. "Ягненок + зелень для киски? Дикая утка в овощном рагу для песика? Я багровею при виде этого ассортимента… "Консервы для собак — цыпленок по-домашнему" — это ли не верх цинизма производителей и кретинизма покупателей?" — возмущается дизайнер.По его мнению, подобные формулировки в кормах совершенно бессмысленны. А люди, выбирающие еду для питомца словно меню в ресторане кажутся Лебедеву непонятными. "Я считаю, что домашние животные должны жрать объедки со стола (попугаю с хомяком просто крупы отсыпать)", — высказал свое мнение блогер.При этом Лебедев не уточнил, есть ли любимый питомец у него самого. Дизайнер редко делится подробностями своей личной жизни. Год назад он сообщил, что разводится.
https://ria.ru/20230712/lebedev-1883702807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемий лебедев, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Артемий Лебедев, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Артемий Лебедев высмеял покупающих изысканные корма домашним животным
Артемий Лебедев высмеял хозяев животных, покупающих спецкорма своим домашним питомцам
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высмеял в своем Telegram-канале хозяев домашних животных, покупающих специальные корма для своих питомцев.
Блогер уверен, что звери от природы понимают, что им не нужна изысканная пища, они вполне могут довольствоваться объедками с хозяйского стола.
«
"Когда собака рождается, она не в курсе, что ей нужно сбалансированное питание с витаминами. Кот всю жизнь жрал мышей и не кашлял...", — размышляет Лебедев.
Блогер считает корма для животных ловким ходом маркетологов, а людей, покупающих для домашних любимцев спецкорма, лишенными здравого смысла.
«
"Ягненок + зелень для киски? Дикая утка в овощном рагу для песика? Я багровею при виде этого ассортимента… "Консервы для собак — цыпленок по-домашнему" — это ли не верх цинизма производителей и кретинизма покупателей?" — возмущается дизайнер.
По его мнению, подобные формулировки в кормах совершенно бессмысленны. А люди, выбирающие еду для питомца словно меню в ресторане кажутся Лебедеву непонятными.
«
"Я считаю, что домашние животные должны жрать объедки со стола (попугаю с хомяком просто крупы отсыпать)", — высказал свое мнение блогер.
При этом Лебедев
не уточнил, есть ли любимый питомец у него самого. Дизайнер редко делится подробностями своей личной жизни.
Год назад он сообщил, что разводится
.
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