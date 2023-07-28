https://ria.ru/20230728/kiberbezopasnost-1886859300.html

Рынок кибербезопасности в России может вырасти почти в три раза

Рынок кибербезопасности в России может вырасти почти в три раза - РИА Новости, 28.07.2023

Рынок кибербезопасности в России может вырасти почти в три раза

Российский рынок кибербезопасности может вырасти почти втрое в ближайшие пять лет - с 193,3 миллиарда рублей до 559 миллиардов, следует из доклада "Центра... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:15

2023-07-28T14:15

2023-07-28T14:28

экономика

санкт-петербург

россия

технологии

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Российский рынок кибербезопасности может вырасти почти втрое в ближайшие пять лет - с 193,3 миллиарда рублей до 559 миллиардов, следует из доклада "Центра стратегических разработок" (ЦСР), который был представлен во время второго саммита "Россия — Африка", копия есть у РИА Новости. "Российский рынок кибербезопасности продолжает рост. Ожидаемый спад 2022 года фактически был существенно мягче ранее прогнозируемого, не привел к падению объемов рынка относительно 2021 года. В ближайшие 5 лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет с 193,3 миллиарда рублей до 559 миллиардов рублей (в 2,8 раза), CAGR (совокупный среднегодовой темп роста - ред.) рынка в 2027 году составит 24%", - говорится в докладе. Эксперты ожидают, что тенденция текущего года продолжится, и заказчики в сферах B2G и B2B будут тратить практически весь бюджет на продукцию российских вендоров, что даст возможность роста этой части рынка в 4 раза. Как ожидают в ЦСР, в 2027 году доля рынка отечественных вендоров составит 531 миллиард рублей. "Самый крупный сегмент средств защиты сетей (network security) единственный, где лидерство по-прежнему фиксируется за зарубежными вендорами. При этом данный сегмент является крупнейшим из всех. Ожидается, что в нем развернется активная конкурентная борьба за лидерство", - отметили в ЦСР. После 2022 года рыночные ожидания формируются на основе таких факторов, как массовый уход западных вендоров из России и продолжающиеся кибератаки на органы власти, бизнес и промышленные объекты экономики. Также на рынок влияют введение ответственности первых лиц организаций за обеспечение информационной безопасности (ИБ) и запрет на использование западного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). При этом в ЦСР отметили поддержку отрасли кибербезопасности со стороны государства в виде субсидий, грантов и льгот, а также ужесточение требований отраслевых регуляторов, которые предъявляются к заказчикам ИБ-решений - это дополнительно стимулирует спрос. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/kharitonov-1886243459.html

https://ria.ru/20230713/kvantovyekompyutery-1884048722.html

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экономика, санкт-петербург, россия, технологии, форум "россия — африка"