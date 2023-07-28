https://ria.ru/20230728/infobezopasnost-1886981940.html

Россия и Африка будут принимать меры для обеспечения инфобезопасности

Россия и Африка будут принимать меры для обеспечения инфобезопасности - РИА Новости, 28.07.2023

Россия и Африка будут принимать меры для обеспечения инфобезопасности

Россия и Африка будут принимать совместные меры доверия для обеспечения международной информационной безопасности, учредят диалог РФ-Африка по этой теме,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:00

2023-07-28T20:00

2023-07-28T20:00

россия

африка

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и Африка будут принимать совместные меры доверия для обеспечения международной информационной безопасности, учредят диалог РФ-Африка по этой теме, говорится в Плане действий форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы, опубликованном на сайте Кремля. "Информационные и коммуникационные технологии... Разрабатывать и принимать совместные меры доверия, способствующие обеспечению международной информационной безопасности... Учредить диалог Россия - Африка по информационной безопасности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230728/sotrudnichestvo-1886981805.html

россия

африка

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2023

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россия, африка, форум "россия — африка"