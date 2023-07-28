https://ria.ru/20230728/gana-1886880806.html
РЖД предложила Гане строительство железнодорожных объектов "под ключ"
РЖД предложила Гане строительство железнодорожных объектов "под ключ" - РИА Новости, 28.07.2023
РЖД предложила Гане строительство железнодорожных объектов "под ключ"
Холдинг РЖД проработает с Ганой участие компании в проектировании и строительстве объектов "под ключ", включая поставку материалов, локомотивов, вагонов, и... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T15:52
2023-07-28T15:52
2023-07-28T15:57
экономика
гана
ржд
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Холдинг РЖД проработает с Ганой участие компании в проектировании и строительстве объектов "под ключ", включая поставку материалов, локомотивов, вагонов, и готов предложить создание диспетчерского центра, обучение специалистов, поставки техники для обслуживания инфраструктуры, следует из сообщения компании.Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующий меморандум о взаимопонимании в рамках форума "Россия - Африка" подписали "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания РЖД) и министерство развития железных дорог Ганы."Документ подтверждает: обоюдную готовность и заинтересованность сторон в сотрудничестве по совместной реализации железнодорожных проектов на территории Ганы, намерение проработать форматы участия российской компании в выполнении работ, связанных с проектированием и строительством объектов "под ключ", включая поставку необходимых материалов и оборудования, а также тягового и подвижного состава", - говорится в сообщении РЖД к подписанию документа.Компания "РЖД Интернешнл" будет готова предложить ганским коллегам целый ряд компетенций. "Создание единого диспетчерского центра управления перевозками, обучение специалистов, поставки строительной железнодорожной техники для обслуживания инфраструктуры, передачу опыта и технологий", - перечисляется в сообщении.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230724/elektrichki-1885869649.html
https://ria.ru/20230215/rzhd-1852094695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, гана, ржд, форум "россия — африка", россия, санкт-петербург
Экономика, Гана, РЖД, Форум "Россия — Африка", Россия, Санкт-Петербург
РЖД предложила Гане строительство железнодорожных объектов "под ключ"
РЖД прорабатывает участие в проектировании в Гане железнодорожных объектов "под ключ"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Холдинг РЖД проработает с Ганой участие компании в проектировании и строительстве объектов "под ключ", включая поставку материалов, локомотивов, вагонов, и готов предложить создание диспетчерского центра, обучение специалистов, поставки техники для обслуживания инфраструктуры, следует из сообщения компании.
Как передает корреспондент РИА Новости, соответствующий меморандум о взаимопонимании в рамках форума "Россия - Африка" подписали "РЖД
Интернешнл" (дочерняя компания РЖД) и министерство развития железных дорог Ганы
.
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"Документ подтверждает: обоюдную готовность и заинтересованность сторон в сотрудничестве по совместной реализации железнодорожных проектов на территории Ганы, намерение проработать форматы участия российской компании в выполнении работ, связанных с проектированием и строительством объектов "под ключ", включая поставку необходимых материалов и оборудования, а также тягового и подвижного состава", - говорится в сообщении РЖД к подписанию документа.
Компания "РЖД Интернешнл" будет готова предложить ганским коллегам целый ряд компетенций. "Создание единого диспетчерского центра управления перевозками, обучение специалистов, поставки строительной железнодорожной техники для обслуживания инфраструктуры, передачу опыта и технологий", - перечисляется в сообщении.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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