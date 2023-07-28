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Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина - РИА Новости, 28.07.2023
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03:17 28.07.2023 (обновлено: 09:26 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/ekstraditsiya-1886749835.html
Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина
Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина - РИА Новости, 28.07.2023
Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина
Верховный суд Бразилии счел необоснованным запрос властей США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, отбывающего срок за шпионаж и мошенничество,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T03:17
2023-07-28T09:26
в мире
бразилия
сша
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МЕХИКО, 28 июл — РИА Новости. Верховный суд Бразилии счел необоснованным запрос властей США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, отбывающего срок за шпионаж и мошенничество, сообщается на сайте министерства юстиции страны.&quot;Что касается запроса США, то DRCI (Департамент возврата активов и международного правового сотрудничества) министерства юстиции и общественной безопасности посчитал его необоснованным, поскольку у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции&quot;, — говорится в публикации.В ведомстве уточнили, что получили два запроса об экстрадиции Черкасова — из России и США. Исполнение просьбы Москвы приостановлено "в соответствии со статьей 95 Закона № 13445/2017".Согласно тексту бразильского закона 13445, если экстрадируемое лицо подвергается судебному преследованию или осуждено в Бразилии за преступление, наказуемое лишением свободы, экстрадиция осуществляется только после завершения процесса или исполнения приговора, за исключением случаев досрочного освобождения.В 2022 году Черкасова приговорили в Бразилии к 15 годам заключения по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве. В марте минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне полагают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.
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в мире, бразилия, сша, россия
В мире, Бразилия, США, Россия
Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина

Верховный суд Бразилии отказал США в экстрадиции россиянина Черкасова

CC BY-SA 2.0 / Rob Sinclair / Верховный суд Бразилии
Верховный суд Бразилии - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Rob Sinclair /
Верховный суд Бразилии. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 июл — РИА Новости. Верховный суд Бразилии счел необоснованным запрос властей США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, отбывающего срок за шпионаж и мошенничество, сообщается на сайте министерства юстиции страны.
«

"Что касается запроса США, то DRCI (Департамент возврата активов и международного правового сотрудничества) министерства юстиции и общественной безопасности посчитал его необоснованным, поскольку у обвиняемого уже есть одобренный Федеральным верховным судом запрос об экстрадиции", — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что получили два запроса об экстрадиции Черкасова — из России и США. Исполнение просьбы Москвы приостановлено "в соответствии со статьей 95 Закона № 13445/2017".
Согласно тексту бразильского закона 13445, если экстрадируемое лицо подвергается судебному преследованию или осуждено в Бразилии за преступление, наказуемое лишением свободы, экстрадиция осуществляется только после завершения процесса или исполнения приговора, за исключением случаев досрочного освобождения.
В 2022 году Черкасова приговорили в Бразилии к 15 годам заключения по обвинениям в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве. В марте минюст США заочно предъявил Черкасову обвинения. В Вашингтоне полагают, что россиянин под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовал в США "в качестве агента иностранной державы", а также занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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