https://ria.ru/20230728/ekologiya-1886835407.html

Совфед одобрил закон об оценке объектов накопленного вреда

Совфед одобрил закон об оценке объектов накопленного вреда - РИА Новости, 28.07.2023

Совфед одобрил закон об оценке объектов накопленного вреда

Сенаторы на заседании одобрили закон о совершенствовании системы ликвидации накопленного вреда окружающей среде. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:16

2023-07-28T13:16

2023-07-28T13:16

общество

россия

совет федерации рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании одобрили закон о совершенствовании системы ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде (НВОС) и организация ликвидации накопленного вреда отнесены к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а выявление объектов НВОС и организация ликвидации такого вреда применительно к территории, расположенной в границах земельных участков, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования, – к вопросам местного значения. Предусматривается инвентаризация объектов НВОС, которая осуществляется посредством выявления таких объектов, их обследования и оценки. Устанавливается, что выявление объектов НВОС будет осуществляться путем сбора, обработки и анализа сведений о территориях, на которых в прошлом осуществлялась экономическая и иная деятельность. Кабмин наделяется полномочием на установление порядка выявления таких объектов Организация ликвидации накопленного вреда окружающей среде включает в себя проведение необходимых обследований, разработку проекта ликвидации указанного вреда и его утверждение, а также проведение ликвидации накопленного вреда окружающей среде в соответствии с таким проектом. Предусматривается проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектов ликвидации накопленного вреда окружающей среде уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственными ему федеральными государственными бюджетными учреждениями (порядок такой проверки и размер платы за ее осуществление будут устанавливаться Минприроды России по согласованию с Минстроем России). Предусматривается осуществление уполномоченным федеральным органом исполнительной власти наблюдения за ходом ликвидации накопленного вреда окружающей среде, при этом объект НВОС будет считаться ликвидированным при наличии положительного заключения указанного уполномоченного органа.

https://ria.ru/20230720/premiya-1885263074.html

https://ria.ru/20230719/byudzhet-1885036499.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, совет федерации рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)