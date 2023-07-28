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Путин заявил о крепких узах дружбы между Россией и Африкой

Путин заявил о крепких узах дружбы между Россией и Африкой - РИА Новости, 28.07.2023

Путин заявил о крепких узах дружбы между Россией и Африкой

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Африку связывают тесные узы дружбы. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:53

2023-07-28T10:53

2023-07-28T12:08

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

африка

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россию и Африку связывают тесные узы дружбы."Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основы которых закладывались еще в середине прошлого века в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу. На протяжении десятилетий нами неизменно оказывалась поддержка в тяжелом противостоянии стран Африки колониальному игу", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" в пятницу.

россия

африка

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2023

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Путин: Россию и Африку связывают крепкие узы дружбы "Россию и Африку связывают традиционно крепкие узы дружбы и тесные взаимовыгодные отношения, основы которых закладывались еще в середине прошлого века в годы борьбы народов Африканского континента за свою свободу. На протяжении десятилетий нами неизменно оказывалась поддержка в тяжелом противостоянии стран Африки колониальному игу", – сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" 2023-07-28T10:53 true PT0M17S

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россия, владимир путин, форум "россия — африка", африка