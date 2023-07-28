https://ria.ru/20230728/byudzhet-1886979441.html

Конституционный совет Франции одобрил закон о повышении военного бюджета

Конституционный совет Франции одобрил закон о повышении военного бюджета - РИА Новости, 28.07.2023

Конституционный совет Франции одобрил закон о повышении военного бюджета

Конституционный совет Франции одобрил закон о рекордном повышении военного бюджета до 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах, сообщил глава министерства обороны... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T19:50

2023-07-28T19:50

2023-07-28T19:59

франция

себастьян лекорню

эммануэль макрон

в мире

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ПАРИЖ, 28 июл – РИА Новости. Конституционный совет Франции одобрил закон о рекордном повышении военного бюджета до 413 миллиардов евро в 2024-2030 годах, сообщил глава министерства обороны Себастьян Лекорню."Я рад решению Конституционного совета одобрить подавляющим большинством голосов закон о военном программировании. Это решающий закон, предполагающий беспрецедентные средства для трансформации нашей армии, обеспечения нашего ядерной программы и подготовке к будущим технологическим прорывам", - написал министр в Twitter.Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг сообщил, что надеется подписать закон в ближайшие дни.Согласно законопроекту, в 2024-2030 годах вооруженным силам Франции будет выделен "беспрецедентный", по словам главы минобороны, бюджет. Он вырастет до 400 миллиардов евро по сравнению с 295 миллиардами, выделенными в 2019-2025 годах. С учетом внебюджетных расходов на инфраструктуру и другие статьи общий бюджет ВС должен составить 413,3 миллиарда евро.Законопроект сосредоточен на модернизации армии, в особенности на том, что касается средств ядерного сдерживания, улучшений условий для военных, на что будут выделены 10 миллиардов евро, обновление оборудования, инвестиции в защиту киберпространства, космоса и ВМС.

https://ria.ru/20221109/frantsiya-1830124802.html

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франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, в мире